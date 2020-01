Podpora pre chudobné rodiny rozhádala Jahnátka a Richtera

Šéf regulačného úradu Ľubomír Jahnátek riešenie energetickej chudoby stále nevzdal. Svoju koncepciu predstavil ešte vlani na jar. No nateraz, zdá sa, všetko stojí a padá na spore s ministrom práce Jánom Richterom. Tomu sa totiž nepozdávajú úlohy, ktoré jeho rezortu zadáva regulátor.

Iné rozpory boli už odstránené. Zostáva len spor s ministerstvom práce. Návrh koncepcie však nešetril ani rezort hospodárstva či energetici. Prišlo k nemu 147 pripomienok, z nich vyše polovice zásadných.

"Bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie, všetky pripomienky k materiálu úrad analyzoval, vyhodnotil a odstránil relevantné rozpory. Pokračujú však rokovania s ministerstvom práce,“ povedal pre denník Pravda hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Radoslav Igaz. Šéf regulačného úradu už podľa neho "poslal list na so žiadosťou na ďalšie rokovania“.

Kameňom úrazu je zavedenie príspevku na energie vo výške 10 až 30 eur mesačne. Na starosti ho má mať práve Richterov rezort, a to cez príspevok na bývanie. Štátnu kasu by mal vyjsť podľa prepočtov regulátora zhruba na 7,8 milióna eur ročne.

Ministra práce Jahnátkov návrh tak rozčertil, že cez pripomienku svojho rezortu žiadal jeho vypustenie. "Považujeme za potrebné, aby sa predkladateľ zaoberal výškou ceny za dotknuté energie ako jednou z hlavných príčin energetickej chudoby,“ argumentovalo ministerstvo práce v pripomienkovom konaní.

Rokovania s regulačným úradom potvrdila pre denník Pravda aj hovorkyňa ministerstva práce Barbora Petrová. Odporučila nám tiež obrátiť sa na ÚRSO "s otázkou, ako sa s našimi pripomienkami oni vysporiadali“.

Na vládu až po vyriešení

Ešte začiatkom decembra minulého roka tvrdil šéf regulačného úradu, že koncepciu predloží aj s rozpormi. Zdá sa však, že zaradil spiatočku. Koncepciu plánuje regulátor predložiť "ihneď, ako to bude možné, teda po odstránení všetkých rozporov“, vysvetlil Igaz. Všetko totiž stojí a padá na ochote samotných ministerstiev. "Platí totiž, že ÚRSO nemá zo zákona potrebné kompetencie ani legislatívnu iniciatívu a nikde na svete nerieši túto problematiku prioritne národný regulátor,“ povedal Igaz.

Otázne totiž je, či by bez vyriešenia rozporu mala koncepcia vôbec nádej na schválenie. Hrozí totiž, že dopadne ako tá z čias Jahnátkovho predchodcu Jozefa Holjenčíka, ktorý o kreslo prišiel pre ističovú aféru začiatkom roku 2017. Úrad vtedy musel návrh na riešenie energetickej chudoby po ostrej kritike stiahnuť.

Potrebujeme koncepciu?

Na Slovensku nevykuruje pre pritenký rodinný rozpočet okolo päť percent ľudí. Ukázali to predvlaňajšie údaje Eurostatu. Hoci sa to nezdá veľa, ide približne o každého dvadsiateho obyvateľa Slovenska. Počet ľudí v chladných domovoch dosiahol u nás vrchol v roku 2012. Potom síce začal klesať, no v roku 2018 prišlo k obratu. Nárast cien energií si vypýtal svoju daň. Dá sa tak očakávať, že údaje za minulý či tento rok klesať nebudú.

O nič optimistickejšie to nevyzerá pri pohľade na údaje za celú úniu. Až sedem percent ľudí v krajinách EÚ si nemôže dovoliť poriadne vykúriť svoj príbytok. Podľa nich podiel ohrozených ľudí za posledných sedem rokov klesá. Počet ľudí v peňažnej tiesni dosiahol vrchol v roku 2012, keď na vykurovanie nemal takmer každý desiaty Európan.

Najhoršie sú na tom obyvatelia Bulharska, kde má problémy viac ako tretina ľudí. Len o niečo lepšie – s 28 percentami – je na tom Litva. Okolo pätiny obyvateľov trápi zima v Grécku, na Cypre a v Portugalsku. Naopak, najlepšie sú na tom v susednom Rakúsku, vo Fínsku, v Luxembursku, Holandsku, Estónsku a vo Švédsku. Zima tu pre nedostatok financií potrápi len okolo dvoch percent tamojšej populácie.