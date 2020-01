Z Tesly investori šalejú. Je najhodnotnejšou americkou automobilkou histórie

Akcie Tesly, ktoré stúpli o vyše 160 percent od júna minulého roka, keď boli na 52-týždňovom minime, teraz majú trhovú hodnotu 86,5 mld. USD. Znamená to, že výrobca elektrických áut je najhodnotnejšou americkou automobilkou v histórii. Informuje o tom portál cnn.com.

Hodnota Tesly pohodlne prekonáva predošlý rekord v sume 76,1 mld. USD, ktorý v roku 1999 dosiahla automobilka Ford. Vyplýva to z údajov organizácie Center for Research in Security Prices. Hodnota Tesly je pozoruhodná vzhľadom na to, že je podstatne menšia ako zavedené automobilky. Tesla v minulom roku celosvetovo predala 367 500 áut, pričom Ford len v USA predal 2,4 mil. vozidiel. Hodnota akcií Tesly stúpla za posledných sedem mesiacov po tom, ako vykázala lepšie tržby a zisk, ako sa očakávalo, a výrobu v závode v Šanghaji firma začala skôr, ako mnohí predpokladali.