Jednotná nabíjačka prístrojov v EÚ už dávno mala byť. Brusel mešká

Vyzvali ju na to poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sa zišli na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu. Komisia už v roku 2009 podpísala s výrobcami elektroniky dobrovoľné memorandum o univerzálnej nabíjačke, vtedajšie očakávanie, že krok povedie k zjednoteniu výrobkov, sa ale nenaplnilo.

Europoslanci v pondelok v debate kritizovali Európsku komisiu za nečinnosť. „Komisia nekoná. Komisia sa bojí,“ uviedla napríklad česká europoslankyňa Kateřina Konečná (KSČM), podľa ktorej sa únijná exekutíva bojí veľkých nadnárodných firiem.

„Dobrovoľný prístup nepriniesol požadovaný výsledok,“ povedala v debate ďalšie česká europoslankyňa Dita Charanzová (za ANO).

Podľa nej by okrem iného pomohlo, keby sa elektronické prístroje a nabíjačky predávali oddelene. „Nechceme čakať ďalších desať rokov,“ odkázala komisii iná česká europoslankyňa Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Podľa nej by bola jednotná nabíjačka dôkazom, že komisia myslí vážne svoje plány na „zelené inovácie“.

Podpredseda komisie Maroš Šefčovič priznal, že doterajší prístup na základe dobrovoľnosti nefungoval tak, ako komisia očakávala. Spoločnosti vyrábajúce elektroniku znovu vyzval, aby jednotnú nabíjačku zaviedli samy.

„Inak budeme musieť uvažovať o legislatívnom riešení,“ dodal.

Jednotnú nabíjačku by podľa europoslancov mali výrobcovia predávať pre mobilné telefóny, tablety, čítačky aj ďalšie prístroje. Podľa nich by to nielen uľahčilo život Európanom a znížili by sa ich výdavky pri nákupe elektronických zariadení, ale pomohlo by to aj pri ochrane životného prostredia. Funkčné nabíjačky pri kúpe nového prístroja totiž často zbytočne končia v odpade. Podľa europarlamentu v EÚ staré nabíjačky vytvorí okolo 51 000 ton elektroodpadu.

Už v roku 2014 europoslanci schválili smernicu, podľa ktorej sa mali jednotné nabíjačky predávať o tri roky, teda od roku 2017.