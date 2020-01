U. S. Steel pozastavil investíciu za 130 miliónov

Predstavitelia hutníckej spoločnosti spolu s premiérom Petrom Pellegrinim a ďalšími zástupcami vlády vlani v polovici januára oznámili významnú investíciu za 130 miliónov dolárov (takmer 114 miliónov eur), ktorej spustenie bolo plánované na koniec roka 2020. Ročne mala vyprodukovať 100-tisíc ton ocele. Problémy na trhu s oceľou v Európskej únii tieto plány oddialili.

„Môžem potvrdiť, že sme začali s inžinierskymi prácami a výstavbou novej Dynamo linky číslo 4 ihneď po oznámení investície, čo bolo v januári minulého roka. Stihli sme pripraviť priestor pre novú linku. Lenže v priebehu jedného roka sa situácia s importmi, predajnými cenami ocele a vysokými cenami surovín veľmi skomplikovala,“ informoval Ján Bača, hovorca spoločnosti U.S. Steel. Pripomenul, že celú situáciu sťažili vysoké ceny energií a poplatky za CO2.

„Takzvaná elektrická oceľ je súčasťou našich dlhodobých plánov a naši strategickí obchodní partneri a dôležití zákazníci sú si toho vedomí a prijímajú zmenu postupu výstavby s porozumením. Treba ale zdôrazniť, že takýto veľký projekt musí byť zaujímavý nielen pre zákazníkov, ale aj pre investorov,“ doplnil Bača.

Linka mala umožniť vyrábať modernú kremíkovú elektrotechnickú oceľ. U. S. Steel chcel jej výstavbou získať postavenie prioritného dlhodobého dodávateľa elektrotechnických ocelí kľúčovým globálnym partnerom. Linka má vyrábať moderné a vysokokvalitné plechy, využiteľné v elektromobiloch. Prezident U. S. Steel Košice James E. Bruno si pred rokom želal, aby vybudovanie linky zdôraznilo postavenie Slovenska ako lídra európskeho oceliarskeho priemyslu.

U. S. Steel vlani odstavil jednu z troch vysokých pecí a zatiaľ nie je známe, kedy by ju mohol opäť spustiť. Napriek tomu je záujem o výrobky firmy a aby zabezpečila požiadavky zákazníkov, rozhodla sa nakupovať bramy (oceľové ingoty) zo zahraničia, ktoré spracúva na ďalšie využitie.

„V prvom rade v súčasnosti bojujeme o zákazníka. A preto dôvodom nakupovania brám je uchovanie zákazníckeho portfólia a trhového podielu. Množstvo a typ našich zákazníkov zodpovedá výrobe na tri vysoké pece,“ vyjadril sa viceprezident pre predaj a technický servis zákazníkom Július Lang.

Zdôraznil, že už viac ako pol roka prevádzkuje hutnícka spoločnosť dve vysoké pece. A preto sa stáva, že pri súčasnom chode nie je firma vždy schopná uspokojiť každého zákazníka.

„Na druhej strane, nie sme v situácii, keď by sme si mohli povedať, že predáme so ziskom všetko, čo na troch peciach vyrobíme. Naším cieľom je jednoznačne nabehnúť na plnú kapacitu a rozbehnúť tretiu vysokú pec, ale musí to mať finančný zmysel. Zmyslom podnikania je vyrábať profit, v žiadnom prípade stratu. Máme zákazníkov, ktorí chcú určité objemy prevyšujúce kapacitu dvoch pecí, a preto chceme tento dodatočný objem riešiť externým nákupom bram,“ vysvetlil Lang.

Pre situáciu v hutníckom priemysle U. S. Steel Košice okrem odstavenia pece vlani ohlásil prepúšťanie, pričom do roku 2021 má z firmy odísť 2 500 zamestnancov. Doteraz ich už odišlo viac ako 1 400. Zároveň sa vlani skrátil pracovný čas. Doteraz zamestnanci v takomto režime pracovali v mesiacoch máj, júl, august, november a december, a v takomto režime pracuje fabrika aj tento mesiac. Pôvodne sa vedenie hutníckej spoločnosti chcelo s odbormi dohodnúť na tomto režime až do marca 2020, napokon uzavreli kompromis.