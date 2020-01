Slovensko je v zajatí zničených mostov. Ťah na Poľsko zastavili

VIDEO: Pozrite sa na žalostný stav mosta v Kežmarku vo videu TV Pravda.

Vrásky na čele spôsobil samospráve, obyvateľom, firmám a vodičom kamiónov najnovšie poškodený most v Kežmarku, pod ktorým tečie rieka Poprad.

Pre veľmi zlý technický stav správca SSC určil, že cez most môžu prechádzať vozidlá do hmotnosti päť ton. Krízový stav najprv vyhlásilo mesto Kežmarok a deň pred koncom roka 2019 prednosta Okresného úradu v Prešove vyhlásil mimoriadnu situáciu pre územie Prešovského kraja. Polícia doteraz len upozorňovala na porušenie predpisov, v týchto dňoch začne aj so sankciami. Od piatka 10. januára sú k dispozícii dve obchádzkové trasy, pričom v jednom prípade sa to dotkne aj Vysokých Tatier.

Prešli ním tisíce kamiónov

Primátor Kežmarku Ján Ferenčák konštatuje, že most bol postavený v roku 1947 a zabezpečuje prepojenie severovýchodu s Poľskom. Denne cezeň prejde 20-tisíc vozidiel, pričom 2 500 až 3 000 tvoria ťažké kamióny.

„Neviem si predstaviť, ak by niečo horelo na druhom brehu. Hasičské auto môže mať váhu 30 až 40 ton, tak tade nemôže ísť. Preto som vyhlásil mimoriadnu situáciu. Problém treba čo najrýchlejšie riešiť, pretože to zasahuje aj okolité okresy. Most je nutné opraviť alebo celý zbúrať a postaviť nanovo. Samozrejme, ešte prijateľnejší by bol obchvat mesta, o ktorý žiadame niekoľko desaťročí,“ konštatoval Ferenčák.

Pripomína, že takéto obmedzenie na moste zasiahne nielen ľudí, ale aj firmy, ku ktorým sa nedostanú potrebné suroviny. Rieka Poprad rozdeľuje Kežmarok na dve časti. V jednej tretine, ktorá je na jednom z brehov, sú viaceré podniky a vstup do priemyselného parku. Vzniknúť tam má inžinierske centrum či centrum na náhradné diely a pôsobí tam aj Tatranská mliekareň.

„Aby sme mohli existovať, budeme musieť robiť navyše viac ako 200 kilometrov. To sú obrovské náklady a obrovské časové straty,“ vyjadril sa generálny riaditeľ mliekarní Ľubomír Valčuha. Aby sa dostali kamióny do týchto podnikov napríklad z Popradu, nemôžu ísť priamo do Kežmarku, ale obchádzkovými trasami, ktoré boli schválené. Jedna je v smere do Prešova, cez Sabinov a Starú Ľubovňu, čo predstavuje zhruba 116 kilometrov, kratšia je smerovaná cez Tatranskú Lomnicu a Tatranskú Kotlinu, v tomto prípade je to 43 kilometrov.

Vysoké Tatry sa boja nákladiakov

Vstup nákladných áut do Tatranského národného parku (TANAP) odmieta primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš. „Medzinárodná kamiónová doprava je cez národný park vylúčená. Sme stredisko cestovného ruchu a už teraz je náročné regulovať automobily. Mohlo by dôjsť ku kolapsu dopravy, nehovoriac o vplyve na životné prostredie,“ konštatoval Mokoš. Nesúhlas vyjadrujú aj obyvatelia mesta Vysoké Tatry, ktorí začali so zberom podpisov proti kamiónom v TANAP-e. Hneď v prvý deň petíciu podpísalo viac ako 200 ľudí a člen petičného výboru Michal Hanč nevylúčil prípadné protesty či blokovanie ciest.

Vodiči, ktorí prechádzali kritickým úsekom cez most a nerešpektovali dopravné značenie, boli doposiaľ políciou len upozorňovaní na porušenie predpisov. Keďže to ignorovali, polícia pristúpila k sankciám. Ak nebudú rešpektovať dopravné značenie, hrozí im v blokovom konaní pokuta do výšky 50 eur a v správnom konaní do výšky 100 eur.

Obnova mosta sa podľa SSC začne najskôr v druhej polovici budúceho roka. Podľa hovorkyne spoločnosti Lucie Karelovej už začali obstarávanie dokumentácie na stavebné povolenie pre prestavbu mostného objektu a zároveň pripravujú projekt dočasného premostenia. Provizórne premostenie, ktoré by do rekonštrukcie nahradilo existujúci most a vylúčilo z neho premávku, by podľa SSC malo byť dokončené do konca marca 2020.