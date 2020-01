Putin a Merkelová nepochybujú. Nord Stream 2 dokončia bez ohľadu na Trumpa

Najneskôr o rok sa európske štáty dočkajú nových a väčších dodávok zemného plynu z Ruska. Američanom nevyjde snaha zastaviť vybudovanie potrubia vedúceho cez Baltské more do Nemecka.

„Dokončenie plynovodu sa oneskorí o niekoľko mesiacov. Verím však, že bude hotový a začne fungovať na konci tohto roku alebo v prvom štvrťroku 2021,“ povedal ruský prezident Vladimir Putin po rokovaní s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.

Ide o projekt Nord Stream 2 (v preklade Severný prúd 2) s ročnou kapacitou prepravy 55 miliárd kubických metrov plynu. Náklady na jeho výstavbu sa pohybujú na úrovni 9,5 miliardy eur. Medzinárodnému konzorciu sťažilo dokončenie podmorskej vetvy zavedenie amerických sankcií proti firmám, ktoré sa podieľajú na prácach. Rozhodnutie o ich uvalení podpísal v decembri minulého roku prezident USA Donald Trump.

Švajčiarska spoločnosť, ktorá kládla potrubie na morské dno, následne zastavila svoju činnosť. Ruský energetický gigant Gazprom teraz ubezpečuje, že má vlastné nástroje, ako plynovod dokončiť. Merkelovú o tom ubezpečil aj Putin.

„Nord Stream 2 je v prvom rade ekonomický projekt. Všetkých zaujíma diverzifikácia svojich dodávok plynu, ale toto je veľmi významný projekt,“ zdôraznila Merkelová na tlačovke v Kremli s tým, že všetko sa deje v súlade s legislatívou EÚ. Poukázala na to, že plynovod prinesie výhody nielen Nemecku, ale aj ďalším krajinám. Zároveň odsúdila zavedenie amerických exteritoriálnych sankcií.

Trump varoval Nemcov v lete 2019, že urobia veľkú chybu, ak pomôžu dokončiť výstavbu Nord Streamu 2. Vystríhal ich pred väčšou závislosťou od Ruska. Berlín mu neskôr dôrazne odkázal, že o energetických záležitostiach Európy sa nerozhoduje vo Washingtone.

Mimochodom, ešte do jesene 2019 bolo otázne, ako projekt dopadne. Dánsko sa totiž zdráhalo súhlasiť s tým, aby potrubie viedlo cez jeho výsostné vody. „V októbri nakoniec prikývlo, čím sa odstránila posledná prekážka,“ pripomenul denník Wall Street Journal.

Sankcie podpísané Trumpom prišli už neskoro, podotkla stanica CNBC. Zasiahli síce viaceré dôležité firmy, ale severnú vetvu nedokázali zastaviť: „Nezostáva už totiž dlhý úsek, ktorý treba dobudovať.“ Konzorcium budujúce Nord Stream 2 na konci októbra uviedlo, že plynovod je hotový na 87 percent. Dovedna išlo o 2100 kilometrov potrubia, cez morské dno vedú dve rúry. Kým Trump doslova tvrdí, že Nemecko sa stane rukojemníkom Ruska, naopak, Merkelová prízvukuje, že jej krajina potrebuje viac zemného plynu od Gazpromu. Vyplýva to z plánu docieliť, aby Nemci od roku 2038 nemuseli používať nijaké uhlie na výrobu energie.

V Európe sa už začalo súperenie medzi dodávateľmi zemného plynu a skvapalneného plynu (známeho pod anglickou skratkou LNG). Druhú surovinu exportuje napríklad Katar a na európsky trh sa snažia preraziť Američania.

„Ak Nord Stream 2 začne fungovať, bude menšia potreba dovážať LNG do EÚ, čím aj jeho cena klesne. V prípade, že severná vetva bude v prevádzke, pri nižšom dopyte po LNG klesnú celkovo ceny plynu v EÚ o 13 percent v porovnaní s tým, keby sa tento projekt nedokončil. Pre spotrebiteľov členských štátov únie by to bola ročná úspora v objeme 7,9 miliardy eur,“ uviedol vo svojej analýze Ústav energetického hospodárstva na Kolínskej univerzite.