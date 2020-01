Vážny víta vyšetrovanie mýta, debaty o ňom považuje za neodborné

Medializované informácie a kontext, v akom odznievajú, sú podľa neho poznačené spolitizovaním a neodbornosťou. „Som za vyšetrenie a objasnenie okolností, za akých sa podpísala zmluva, a som za vyvodenie osobnej zodpovednosti. Ja sa nemám čoho báť,“ informoval v stredu v stanovisku Vážny.

„Verejné obstarávanie a zmluva, ktorá z neho vzišla, boli niekoľkokrát kontrolované nezávislými audítorskymi firmami a kontrolnými inštitúciami štátu bez toho, aby jej niečo vyčítali,“ uviedol poslanec.

Vážny verí, že v rámci policajného vyšetrovania sa zmluva a všetky okolnosti odborne a nezávisle preveria. „Ak je to pre spoločnosť potrebné, sme ja, ako aj vtedajšie vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) pripravení na odbornú diskusiu a argumentáciu za účasti relevantnej znaleckej organizácie v danej oblasti, najlepšie európskeho významu, ktorá má skúsenosti s podobnými projektmi,“ navrhol Vážny.

V čase uzavretia zmluvy o komplexnej službe elektronického výberu mýta medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. a prevádzkovateľom mýtneho systému SkyToll, a. s. v roku 2009 bol Vážny ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií v prvej vláde Roberta Fica (2006 – 2010). Generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva NDS bol vtedy Igor Choma (Smer-SD). Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) na základe kontroly prevádzky mýtneho systému vlani konštatoval, že je pre štát nevýhodný, neefektívny, takmer polovica výnosov z mýta končí na účte súkromného prevádzkovateľa. Na výstavbu a opravy diaľnic a rýchlostných ciest išlo z vybratých peňazí minimum peňazí. Navyše, mýtny systém nie je vo vlastníctve štátu, hoci ten za jeho výstavbu už prevádzkovateľovi zaplatil. Najvyšší kontrolný úrad pre vážne podozrenie zo spáchania trestného činu preto odstúpil svoje zistenia orgánom činným v trestnom konaní.

„Zodpovednosť za to, že sme museli v tom čase obstarať mýtny systém nesie vládna garnitúra Mikuláša Dzurindu, keď bol ministrom dopravy Pavol Prokopovič, za podpory súčasného šéfa NKÚ Karola Mitríka, vtedajšieho poslanca NR SR za vládnu SDKÚ,“ podotkol Vážny. Po založení NDS v roku 2005 ju podľa neho vysoko zadlžili a zaviazali sa k vybudovaniu mýtneho systému, z ktorého výnosov bude dlhy splácať. Poslanec poznamenal, že takýto spôsob financovania mýta bol nutný preto, lebo úvery, ktoré si naň zobrali, minuli inde. „Po mojom nástupe do funkcie teda štát nemal zdroje na budovanie mýtneho systému, ale banky hrozili NDS cross defaultom a žiadali splácanie úverov. Preto vybudovanie systému bolo treba objednať ako službu, ktorá bude splácať pôžičky z vlastných výnosov. A to sa podarilo,“ priblížil Vážny.

Vážny tvrdí, že podmienky zmluvy neboli pre štát nevýhodné, ako to v súčasnosti podľa neho nezmyselne predhadzuje vedenie NKÚ a opoziční politici. „Zdôrazňujem, že hovorím o období budovania a úspešného spustenia mýtneho systému do prevádzky. Neskôr som rezort neriadil a ani som nemal prístup k príslušným dokladom a súvisiacim dokumentom,“ uviedol Vážny s tým, že to od roku 2010 mala v rukách iná politická garnitúra. Vážny zvažoval odísť z politiky aj bez výzvy opozičných lídrov. Namiesto odchodu po výrokoch predstaviteľov strany exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí zvažuje právne kroky v súvislosti s ohováraním a zavádzaním verejnosti nepravdivými tvrdeniami. „Tiež ma to utvrdzuje v tom, že musím v politike zostať, pretože si neviem predstaviť výkon exekutívy pod vedením takýchto kreatúr,“ dodal Vážny.

Strana Za ľudí v pondelok označila mýto v réžii Smeru za lúpež storočia, pričom Slovensko prišlo o 700 miliónov eur. Predseda strany Andrej Kiska vyhlásil, že mýtny tender je jednou z najväčších káuz a strana Za ľudí ju hneď po voľbách bude riešiť.