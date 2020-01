Keď návrat pridruženej výroby slávi úspech

Necelých 1400 hektárov poľnohospodárskej pôdy, ktorá dáva prácu 77 ľuďom. To je vizitka prosperujúceho PD Brezina v Pravoticiach neďaleko Bánoviec nad Bebravou.

V Pravoticiach ožil model, ktorý slávil úspech aj v minulosti. Vtedy ekonomiku podnikov v podhorských a horských podmienkach vylepšovala tzv. pridružená výroba, dnes sa hovorí o diverzifikácii – rozvrstvení podnikania, ktoré ponúkajú miestne prírodno-klimatické, ale aj špecifické lokálne podmienky. Povedzme schopnosť reagovať na výstavbu diaľnice agilnou autodopravou či ponukou ubytovania pre stavbárov v kedysi zbytočne veľkoryso projektovanej administratívnej budove.

Pre podniky na úpätí Strážovskej vrchoviny bola vždy typická silná živočíšna výroba. Aj v Pravoticiach zažili obdobie, keď dramaticky upadala, ale celá druhá polovica končiaceho sa desaťročia sa niesla v znamení jej oživenia. Týka sa to nielen chovu dojníc, ktorý sa opiera o tradičné domáce slovenské strakaté plemeno s úžitkovosťou 8 000 kilogramov mlieka na dojnicu a rok.

Na bánovskom Mňam Feste bol o pravotické výrobky veľký záujem. Autor: Jozef Sedlák, Pravda

Mäso z farmy aj lesov

Posledné dva roky na družstve stúpa aj produkcia bravčoviny. Družstvo na seba upozornilo jednak ponukou čerstvého mäsa, jednak tradičných mäsových špecialít. Umožnil mu to vlastný mäsový závod, ktorý súčasne spracúva aj zverinu, nakupovanú od okolitých poľovníckych združení. To, že sa družstvo uberá správnym smerom, potvrdil vlani v septembri gurmánsky festival Mňam Fest v Bánovciach nad Bebravou. Tri stánky pravotického družstva s mäsovými špecialitami patrili k najobliehanejším.

Kvalitu manažmentu poľnohospodárskeho podniku charakterizuje to, ako číta núkajúce sa podnikateľské príležitosti.

"Všimli sme si, že úmerne tomu, ako upadla ponuka čerstvého slovenského mäsa a výrobkov z neho, výrazne stúpol dopyt po nich. Neváhali sme preto zainvestovať do obnovenia výroby bravčoviny a malého mäsozávodu,“ hovorí Ľuboš Podoba, predseda pravotického PD Brezina. Jeho súčasťou je aj družstevná kuchyňa. Uvarí sa v nej denne 150 až 170 obedov – jednak pre vlastných pracovníkov družstva, jednak pre okolité firmy a ich zamestnancov. Mimochodom, družstevníci platia za obed jedno euro, čo je symbolická cena. Aj to prispieva k spokojnosti ľudí.

PD Brezina zásobuje dnes svojimi výrobkami už takmer pätnásť predajní mäsa, a to nielen v okolí, ale aj v regióne Bratislavy a Rajca. Meno si urobili čerstvosťou a originalitou produktov a tiež tým, že ponúkajú divinu. Väčšina slovenských úlovkov putovala donedávna za hranice, najmä do Talianska a Rakúska. Keď však západoeurópsky trh zavalili dovozy diviny z Nového Zélandu, klesli vývozné ceny. Pravotičania nákupom diviny zabili jednou ranou dve muchy, rozšírili ponuku mäsa a výrobkov a pravidelným odbytom ponúkli riešenie poľovníckym združeniam. Koordinácia činnosti sa premietla aj do zníženia tlaku premnoženej vysokej zveri na chotár, ktorý je obkľúčený lesmi.

Vedia pohnúť rozumom

V družstve, ako vidno, dobre diagnostikovali prostredie, v ktorom podnikajú. Na budúci rok začne rodiť šesťhektárový marhuľový sad. Nejde o ad hoc investíciu. Nablízku sú tri vodné nádrže umožňujúce zavlažovať stromy aj počas období sucha. Pravotičania si uvedomujú, že celú produkciu nedokážu predať v čerstvom stave, ani ju nemienia premeniť len na ovocný destilát. Spojili sa s agilnou podkylavskou spoločnosťou Nielen ovocie Vojtecha Tĺčika, ktorá sa špecializuje na výrobu džemov a sušeného ovocia. V kooperácii s kopaničiarmi z Myjavského okresu sa tak núka ďalší zaujímavý produkt, ktorý pripomenie okoliu Bánoviec nad Bebravou, že tento kraj bol vždy sebestačný v chutnom ovocí.

Keďže družstvo chová dobytok aj ošípané, pestuje aj kukuricu. Efektívnosť výrazne stúpla po tom, čo podnik zmodernizoval sušiarenskú linku. Kukuricu suší nielen pre vlastnú živočíšnu výrobu, ale aj pre pestovateľov, ktorým chýba sušiareň. Tak vznikol ďalší doplnkový zdroj príjmov. Ten vytvára aj moderný strojový park, ktorý stačí nielen na obrobenie vlastného družstevného chotára, ale pracuje aj v službách. PD Brezina napríklad ročne zorie, urobí základnú prípravu pôdy, sejbu a zber firmám, ktoré nemajú potrebné stroje. Ide o práce na zhruba 300 hektároch pôdy.

Teraz sa pozornosť Slovenska uprela na autodopravcov, ktorí upozorňujú na zlé podnikateľské prostredie. Pravotické družstvo má vlastnú autodopravu a tá nie je v mínuse. Je to podľa predsedu družstva aj preto, že ťahače majú nielen klasické návesy na prepravu tovaru na paletách, ale majú aj alternatívu v podobe návesov na sypké materiály či asfalt. Vedia teda pružne reagovať na dopyt.

Nové desaťročie prinesie ďalšiu modifikáciu Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Možno predpokladať, že dotácie do poľnohospodárstva potečú v inej štruktúre ako doteraz, keď gro podpôr tvorili priame platby. Vo výhode budú podniky, ktoré majú bohatšie štruktúrovanú výrobu, finalizujú časť svojej produkcie, rozvíjajú služby a vytvárajú tým na vidieku viac pracovných príležitostí. Pravotice sa uberajú týmto smerom. Nie je to náhoda, že práve vedenie PD Brezina sa stalo víťazom súťaže Top Agro Slovensko o najlepšie manažované družstvo v horších výrobných podmienkach.