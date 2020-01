Kamenický ponúkol autodopravcom zľavy zo sadzieb dane z motorových vozidiel

„Je to ponuka, v ktorej sme vychádzali aj z toho, že chceme, aby výpočet dane z motorových vozidiel bol oveľa jednoduchší, transparentnejší. Aj autá najstaršieho dáta budú mať minimálne nárok na 20-percentnú zľavu,“ povedal Kamenický. "Pri najnovších vozidlách, kde doteraz bola možná maximálna zľava vo výške 25 %, sme sa vo vyššom variante dostali až na úroveň bonusu vo výške 50 %,"priblížil minister financií.

Napríklad, za nový ťahač dopravcovia v súčasnosti platia 817 eur, po novom by to bolo 467 eur. V prípade návesu by sa platba znížila z 858 eur na 491 eur. Za súpravu by dopravcovia namiesto 1 436 eur platili 958 eur. „Takúto ponuku dopravcovia už dlhé roky nevideli. Myslím si, že ponuka je veľmi kvalitná, nadštandardná. Ak by sa dopravcovia dostali do štádia, že ideme úplne zmeniť celý systém, akákoľvek významná zmena by si vyžadovala prepočet,“ uviedol Kamenický. Ochotný je ponúknuť maximálne spomínaných takmer 30 miliónov eur, keďže na nižšej ponuke sa podľa neho zrejme nedohodnú.