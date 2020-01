Vráti sa blokáda ciest? Ani úľavy za 30 miliónov časti dopravcov nestačia

Jedna z nich predstavuje pokles daní, ktorý by štátny rozpočet zaťažil sumu 20,4 milióna eur, druhá ponuka je na 29,9 milióna eur. Po stretnutí so zástupcami autodopravcov to vo štvrtok uviedol minister financií Ladislav Kamenický (Smer).

Časť dopravcov je naklonená druhej ponuke. Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) je zatiaľ v štrajkovej pohotovosti. Pre druhé združenie Česmad je ponuka vyhovujúca, no pre UNAS nie, a preto budú prebiehať ešte rokovania. V piatok zástupcovia UNAS uviedli, že návrh na zníženie sadzieb dane nerieši podstatu problému.

„Je to ponuka, v ktorej sme vychádzali aj z toho, že chceme, aby výpočet dane z motorových vozidiel bol oveľa jednoduchší, transparentnejší. Aj autá najstaršieho dáta budú mať minimálne nárok na 20-percentnú zľavu,“ povedal minister financií Ladislav Kamenický.

„Za svoju prácu nedostávajú zaplatené toľko ako dopravcovia v bohatých krajinách Európskej únie, a preto nemajú rovnakú možnosť zakúpiť si novšie vozidlá,“ uviedla v stanovisku UNAS.

„Ak veľké a bohaté firmy jazdiace v zahraničí na nových autách roky ťažili až z 25-percentných zliav poskytnutých im štátom na dani z motorových vozidiel, tak štrajkujúci zúfalí malí dopravcovia so zastaralým vozidlovým parkom boli roky trestaní prirážkou na dani z motorových vozidiel vo výške 20 %,“ hovoria zástupcovia únie a dodávajú, že chcú najmä riešiť situáciu malých dopravcov.

Pre Česmad prijateľné, pre UNAS nie

Úprava dane z motorových vozidiel v hodnote 30 miliónov eur ruší malusy na vozidlá, ktoré sú staršie ako 13 rokov. „Pri najnovších vozidlách, kde doteraz bola možná maximálna zľava vo výške 25 %, sme sa vo vyššom variante dostali až na úroveň bonusu vo výške 50 %,“ dodal Kamenický.

UNAS však ponuku neprijíma, keďže podľa Stanislava Skalu z UNAS by mohlo MF zvýšiť ponuku aj na 35 miliónov eur. „Budeme držať štrajkovú pohotovosť, ale dúfam, že sa s pánom ministrom dohodneme,“ hovorí Skala. V najbližšej dobe tak budú ponuku ešte prerokovávať.

Česmad vníma ponuku ako prijateľnú, čo však treba doladiť, je mechanizmus poskytovania zliav. „Jednoznačne nielen z dôvodu sumy, ale aj preto, lebo sa poskytuje výrazná zľava aj pre staršie, a teda nekonečne staré vozidlá, viac ako 13-ročné. O 20 % znížiť daň z motorových vozidiel je, myslím si, zaujímavé,“ povedal prezident Česmadu Pavol Jančovič.

V praxi to bude znamenať, že ťahače, návesy a kamiónové súpravy by mali po novom platiť polovicu sumy. Za nový ťahač sa doteraz muselo platiť 817 eur, po novom budú platiť 467 eur, za ktorý doteraz platili 858 eur, budú platiť 491 a za súpravu, za ktorú platili 1 436 eur, by tak po novom mali platiť 958 eur.

Už v pondelok sa začali prvé rokovania s protestujúcimi dopravcami na ministerstve financií. Vláda však mala pripraviť návrh zníženia sadzby cestnej dane tak, aby sa zvýšila konkurencieschop­nosť slovenských autodopravcov v rámci V4, uviedol premiér Peter Pellegrini po stretnutí so zástupcami autodopravcov.

Počas rokovaní sú cesty prejazdné

Prvý deň štrajku bola blokovaná len Rožňavská ulica v Bratislave, Orava a Košice. Počas štvrtého dňa v piatok 10. 1. 2020 sa pridali k štrajku aj mestá v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom či Banskobystric­kom kraji.

Podľa hovorkyne Prezídia Policajného zboru Denisy Bárdyovej boli už v piatok 10. 1. 2020 od 8.00 do 20.00 úplne blokované hraničné priechody a mestá Trstená, Košice, Šahy, Medveďov, Komárno, Ružomberok, Žilina, Považská Bystrica a Slovenské Ďarmoty. V Žiline bola uzatvorená v oboch smeroch Košická ulica za križovatkou s Ulicou sv. Cyrila a Metoda. Cez zablokované cesty mohli prechádzať len záchranné zložky.

V sobotu na celoslovenskom stretnutí v Banskej Bystrici sa UNAS aj ČESMAD dohodli, že vstúpia do štrajkovej pohotovosti.

Autodopravcovia však uvoľnili všetky blokované úseky ciest vrátane hraničných priechodov a následne pokračovali rokovania.

O tom, že štrajk zaváňa politikou, sa zmienil aj predseda vlády Peter Pellegrini v relácii TV Pravda Ide o pravdu. „Ak chce niekto debatovať o výške daní z motorových vozidiel, tak by mal o nich diskutovať a možno prejavovať nespokojnosť s ich výškou ešte predtým, ako sa definitívne stanovia,“ povedal Pellegrini.