Extrémny hluk. Na Vallovu trať sa Karlovešťania sťažujú

Spísali preto petíciu, v ktorej hlavné mesto, Dopravný podnik Bratislava i ďalšie úrady informujú, že prejazdy električiek po zrekonštruovanej trati vytvárajú rezonujúci hluk, ktorý podľa nich prevyšuje parametre novej trate a hygienickej úrovne. Kompetentných žiadajú o riešenie situácie, keďže mesto deklarovalo, že prejazd električiek po modernizácii trate bude tichší.

„Svojím podpisom jednoznačne potvrdzujem nadmerný hluk, v určitých situáciách až extrémny, zaznamenaný bezprostredne v priľahlých bytoch, a to od dňa spustenia novej prevádzky električkovej trate v Karlovej Vsi. Namerané hodnoty na balkóne sú viac ako 70 db, v byte presahovali hodnotu 57 až 60 db,“ informoval TASR obyvateľ Karlovej Vsi Miloš Beladič, ktorý sa pod petíciu podpísal ako prvý. Svoj podpis k nemu pridalo ďalších vyše 120 ľudí.

.....

VIDEO: Zmodernizovanú trať otvorili v druhej polovici decembra 2019. Električky jazdia zatiaľ iba po obratisko Kútiky v Karlovej Vsi. Primátor hlavného mesta Matúš Vallo vyhlásil, že sa v rámci dokončenej I. etapy modernizácie trate nemá mesto za čo hanbiť.

Ľudia spísali petíciu

V petícii žiadajú kompetentných predbežným opatrením zamedziť hlučnosti a odstrániť nežiaduce účinky hluku a vibrácií po každom prejazde električiek. „Jedným z opatrení, ktoré nestojí nič a je ihneď riešiteľné, je zníženie rýchlosti v danej lokalite na polovicu, ak nie viac, a to do času, kým sa definitívne odstránia technické chyby električkovej trate,“ píše Beladič.

Mesto Bratislava pre TASR potvrdilo, že mu bola 3. januára doručená petícia proti hlučnosti električkovej trate v Karlovej Vsi, ktorú podpísalo 129 občanov. „Petíciou sa zaoberáme a petičnému výboru bude v zákonnej lehote zaslaná odpoveď hlavného mesta. V tejto súvislosti pripravujeme tiež merania, aby sme na vyhodnotenie hlučnosti mali aj exaktné dáta,“ povedal hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Magistrát deklaruje, že kvalita odovzdaných prác je pre mesto dôležitá. V prípade, ak sa potvrdí, že niektoré práce neboli vykonané tak, ako mali byť, mesto si uplatní reklamáciu a bude žiadať o nápravu.

„Treba tu však zdôrazniť, že na trati a v jej okolí nie sú ešte hotové všetky úpravy. Na niektorých miestach zatiaľ nie je vysadený rozchodník priamo v koľajisku a popri trati ešte chýbajú vegetačne úpravy, ktoré majú prispieť k zníženiu hluku,“ podotkol Bubla s tým, že jamy, ktoré sú popri trati pripravené práve na výsadbu kríkov, tiež hluk od električky pravdepodobne znásobujú.

Modernizáciou prejde ďalší úsek

Mesto Bratislava podpísalo koncom decembra 2019 zmluvu s firmou SGS Czech republic, ktorá bude od 7. februára vykonávať stavebný dozor pre projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály.

Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Realizuje ju vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála. V rámci stavebných prác sa doteraz zrealizovali dve etapy, a to od zastávky Molecova po obratisko Kútiky a od Molecovej po Záluhy (Damborského).

Od 19. decembra premáva električka do Karlovej Vsi, zatiaľ však len po obratisko Kútiky. V tomto roku sa má modernizovať najdlhší a najhlavnejší úsek trate, a to od tunela po Molecovu. Termín spustenia týchto prác bude od 2. mája a práce majú trvať do 12. septembra.