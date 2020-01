Mlieko hravo, láskavo, zdravo. Začína sa to u detí

Školáci a učitelia zo ZŠ na Škultétyho sú čerstvými víťazmi čoraz obľúbenejšej spoločenskej hry, v ktorej sa hrá o mlieko a budúcnosť slovenského poľnohospodárstva, ale aj prestíž školy, detí, učiteľov, rodičov. Možno práve akcent na školy a súťaživosť detí priniesol zvrat v spotrebe mlieka. Po dvanástich rokoch výrazne stúpla. Z mizerných 153 kilogramov sa prehupla cez hranicu 175 kilogramov mlieka a tiež jogurtov, syrov, tvarohov, masla. Na konci tunela bliká svetielko optimizmu.

Pahrebu rozdúchali spoločným dychom na jednej strane poľnohospodári a mliekari, ktorí poskladali z drobných peňazí Mliečny fond a zafinancovali súťaž. Potrebný mladý kyslík dodali mladé rodiny a školy, to ony sa zapojili do súťaže. Na ZŠ Škultétyho s nevídanou vervou. Oplatilo sa, ich tretia A. suverénne zvíťazila v hre, kde sa z obalov slovenských mliečnych výrobkov skladala trojrozmerná kravička.



Žiaci III. A zo ZŠ Škultétyho v Nitre, víťazi súťaže Poskladaj kravičku z obalov slovenských mliečnych výrobkov. Deti svoju kravu šampiónku nazvali Zuzuľa.

Zuzuľa z farmy a zo školy

Deti svoju šampiónku nazvali Zuzuľa a prevtelili do nej všetky svoje predstavy o peknej, dobrej a starostlivej kravke živiteľke. To, že kravka je živiteľka, pochopili, keď sa dostali na oponickú farmu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Dnešných tretiakov od prvého ročníku viedla prvé dva roky pani učiteľka Zuzana Srnková. To ona vyburcovala svojich žiakov k tomu, že si adoptovali v Oponiciach rovno trinásť kravičiek. Vynieslo im to tretie miesto, ktoré bola odmenené návštevou farmy.

"Prišli sme na farmu a čo nevidíme, jednej z našich kravičiek sa narodilo práve teliatko. Kravka ho olízala a potom teliatko šup odraz stálo na štyroch a začalo piť mliečko z maminho vemienka. Bol to pre deti zážitok, pochopili, že zrodom nového života sa rodí aj mliečko, ktoré v rôznych podobách konzumujú doma či v školskej jedálni,“ opísala príbeh z farmy Zuzana Srnková.

Nebola to jediná trieda zo ZŠ Škultétyho, ktorá sa vybrala na návštevu farmy. Riaditeľka školy Henrieta Martincová vyslala do Oponíc dva autobusy. Deti tam uvideli, nielen kravky, ale aj koníky, ovečky. Jedno je adoptovať si kravku prostredníctvom počítača a druhé uvidieť naživo, ako funguje celé moderné hospodárstvo. Vzťah detí k zvieratám sa buduje krok po krôčiku.

Po návšteve farmy malí školáci začali spolu so svojou učiteľkou vytvárať svoju kravičku. Šikovná učiteľka Zuzana Srnková im pomohla z kartónu zlepiť kostru kravy, ktorú potom oblepili stovkami obalov z rôznych mliečnych výrobkov. Tak malým druhákom, dnes už tretiakom, ich vlastným pričinením pribudlo v škole nemé zviera kravka Zuzuľa. Porota ju odmenila prvým miestom a odmenou bola interaktívna tabuľa plus kôš chutných mliečnych výrobkov.

Čo milujú deti? Hry a, pravdaže, maškrty, najlepšie také, čo im idú k duhu. Veď veľká časť detskej populácie konzumuje mlieko a mliečne výrobky nepravidelne. Teraz ho dostali za odmenu a cez degustáciu mohli objaviť nejaký nový chutný výrobok. Aj to je súčasť hry, všíma si jeden z jej aspektov Margita Štefániková, riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka.

Zmena môže byť aj jedlá

Riaditeľka školy Henrieta Martincová oceňuje výber darčeka. "Na škole máme niekoľko výučbových softvérov na matematiku, cudzie jazyky, finančnú gramotnosť a tabuľa rozširuje možnosti ich využitia. Najmä deti z nižších ročníkov sa rady učia hravou formou. Interaktívna tabuľa to umožňuje,“ vraví riaditeľka. Sama učí angličtinu a súčasťou slovnej zásoby, ktorú rozvíja u detí, sú slovíčka a frazeologizmy opisujúce prípravu jedál.

Mimochodom, teraz na škole beží program Jedlá zmena. Naozaj Slovensko potrebuje zmenu aj v stravovacích zvyklostiach, aj zmenu vo vzťahu k poľnohospodárstvu a potravinárstvu. ZŠ Škultétyho je zelená nielen formálne, deti tu vlastnými rukami robia vtáčie búdky, v areáli školy rastú stromy, behajú tu veveričky, večer dokonca húka sova. Deti tu nenápadne učia, kto a čo všetko tvorí naše prírodné prostredie, ako ho možno udržať a budovať.

Mliečny fond nepracuje len so základnými, ale aj s materskými školami. Hore proti toku rieky Nitra je v Bošanoch MŠ Komenského. Tamojšie detičky so svojimi učiteľkami vyhrali súťaž v kategórii materských škôl.

Mliečny fond, ktorý pred dvanástimi rokmi vytvorili poľnohospodári a mliekari, vznikol halierovým odvodom z každého predaného litra mlieka. Investícia do hravej komunikácie so spotrebiteľmi, s deťmi a ich rodičmi, kde dôležitú rolu zohrali školy, priniesla zvrat v spotrebe.

"Medzi rokmi 2008 až 2019 sa podarilo zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov o 22 kilogramov priemerne na jedného spotrebiteľa. A to je číslo, ktoré pomohlo k stabilizácii produkcie aj spracovania mlieka na Slovensku,“ povedal Stanislav Voskár, prezident Slovenského mliekarenského zväzu.