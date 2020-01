Najvýnosnejšie investície majú byť v tomto roku do akcií

Svetová ekonomika sa postupným spomaľovaním dostala do neskorej fázy ekonomického cyklu, no príchod recesie je málo pravdepodobný, myslí si analytik investičnej spoločnosti Across Private Investments Jakub Rosa. Najvýnosnejšie podľa neho budú opäť akcie.

„Ocenenie na väčšine akciových trhov je bohaté, avšak atraktivitu akcií podporuje situácia na trhu s inými aktívami. Hlad po výnosoch vo svete nízkych sadzieb bude pokračovať. Rekordné maximá akciového trhu neznamenajú, že príležitosti z trhu zmizli,“ uviedol Rosa. Podľa analytika bude pri investovaní kľúčová diverzifikácia akciových trhov. V minulom roku vyčnievali vo výnosoch USA, tie by však mohli v nasledujúcich mesiacoch prekonať niektoré iné regióny. Európe doposiaľ škodil brexit, Číne obchodná vojna, z ktorej, naopak, vyťažila juhovýchodná Ázia.

Potenciál majú podľa Rosu aj rozvíjajúce sa trhy. Tým pomôže stabilizácia globálnej ekonomiky, nízke ceny ropy, neposilňujúci sa dolár a Japonsko, ktoré hostí letné olympijské hry. Opätovne očakávať nadpriemerné výnosy blížiace sa k tridsiatim percentám by však bolo naivné. „Akciový trh by mal v roku 2020 doručiť to, čo sa od neho v priemere očakáva. Výnosy s najväčšou pravdepodobnosťou neprekonajú jednociferné hodnoty, pričom najvýnosnejšiu triedu aktív by mali predstavovať akcie,“ tvrdí Rosa.

Podľa analytika by víťazné portfólio pre rok 2020 malo stáť na viacerých nohách a obsahovať rozumný mix akcií, dlhopisov a alternatívnych investícií. Najlepším spôsobom, ako sa podieľať na finančných trhoch, je byť zainvestovaný za každých okolností a prípadný pokles využiť na lacnejší nákup a spriemerovanie ceny. „Snaha reagovať na volatilitu či novinové titulky výpredajom, s cieľom ochrániť svoju investíciu, je prirodzenou reakciou. V praxi je však časovanie trhu náročnou disciplínou. Vymeškanie niekoľkých dní môže výnosy výrazne ohroziť. Naopak, držanie sa vopred stanovenej stratégie ich vie zachrániť,“ dodal Rosa.