Zvládnu Mochovce rakúsky tlak?

Už o pár mesiacov bude jasné, či bude tretí mochovský blok dostavaný podľa posledného plánu. Staviteľ – Slovenské elektrárne – sa dušuje, že už v apríli začne uvádzať tretí blok atómky do prevádzky. V podstate ide o zavezenie prvej palivovej kazety do reaktora. O niečo zdržanlivejší je však Úrad jadrového dozoru, ktorý dostavbu kontroluje, ten počíta s mesiacmi apríl, máj až jún.

Do programu rakúskej vlády sa dostal aj stop pre dostavbu Mochoviec.

"Úrad jadrového dozoru nepredpokladá dosiahnutie úplnej pripravenosti 3. bloku Mochovce na uvádzanie do prevádzky a jej dokladovanie skôr ako v 2. kvartáli 2020,“ hovorí riaditeľka kancelárie úradu Miriam Vachová. Úrad totiž stále vidí nedostatky v príprave tretieho bloku. Tým hlavným je podľa Vachovej "nedostatočná pripravenosť technologického zariadenia bloku“.

Karty môže zamiešať aj Viedeň. Nová rakúska vláda chce totiž so svojimi zelenými snahami prekročiť hranice. Do jej programu sa dostal aj stop pre dostavbu ďalších dvoch blokov slovenskej atómky Mochovce. Ktovie, či staronovému rakúskemu šéfovi kabinetu Sebastianovi Kurzovi postačí uisťovanie nášho premiéra Petra Pellegriniho o bezpečnosti atómky.

Minulý štvrtok sa Pellegrini na stretnutí krajín V4 a Rakúskom vyjadril, že v dostavbe Mochoviec budeme pokračovať. "Slovensko si chce splniť svoj záväzok a do roku 2050 mať uhlíkovo neutrálnu ekonomiku,“ povedal premiér. Na rozdiel od Rakúšanov sme sa však rozhodli dosiahnuť zelené európske ciele práve cez jadro.

Problémy s chybami

S komplikáciami pre odpor Rakúšanov však rátajú pravdepodobne aj elektrárne. Proces uvádzania tretieho mochovského bloku do komerčnej prevádzky sa podľa hovorcu Slovenských elektrární Miroslava Šarišského ešte môže skomplikovať. Práce na spustení tretieho bloku musí odklepnúť práve Úrad jadrového dozoru (ÚJD). „Pokiaľ dôjde k napadnutiu predmetného rozhodnutia, uvádzanie do prevádzky bude posunuté o štyri až päť mesiacov,“ povedal pre agentúru SITA Šarišský. Ak pôjde všetko hladko, palivo by malo byť zavezené do reaktora v apríli.

Súhlas ÚJD však podľa Vachovej príde až po odstránení všetkých nedorobkov, chýb a námietok. "Úrad opakuje stanovisko, že nepovolí uvádzanie 3. bloku do prevádzky bez odstránenia vád a nedorobkov, respektíve ich podstatnej redukcie,“ hovorí Vachová. Pre neodstránené chyby a nedorobky budú musieť elektrárne uviesť dôvod ich neodstránenia. A tiež preukázať, že daný nedostatok alebo nedorobok neovplyvňuje bezpečnú prevádzku bloku. Preukazovať však bude treba podľa Vachovej aj to, či "prípadné ostávajúce vady a nedorobky nemôžu viesť ani pri kumulácii nepriaznivých dôsledkov ich pôsobenia k poruchám zariadení“.

Akému zemetraseniu atómka odolá?

Okrem toho majú Slovenské elektrárne čo robiť aj s už stojacimi dvoma blokmi mochovskej atómky. Úrad jadrového dozoru totiž minulý týždeň zverejnil pravidelné hodnotenie 1. a 2. bloku. To ukázalo, že prišlo k posunu dokončenia projektu zvýšenia seizmickej odolnosti z konca roka 2018 na rok 2022.

"Vzhľadom na rozsah projektu seizmického zodolnenia, jeho technickej, časovej, ale aj administratívnej náročnosti sa ukázal pôvodný stanovený termín ukončenia prác ako priveľmi ambiciózny,“ vysvetľuje Vachová.

Na žiadosť elektrární tak došlo k posunu. Nejde pritom len o technickú náročnosť prác, ale aj o počet úprav – treba prejsť viac ako 15-tisíc položiek. Okrem toho mnohé úpravy je možné robiť len pri odstávke blokov. Práce však komplikuje aj papierovanie pre verejné obstarávanie. "Tieto postupy sú zdĺhavé a spôsobujú oneskorovanie realizácie jednotlivých akcií seizmického zodolnenia,“ dodáva Vachová.

Bloky 1 a 2 sú totiž pripravené na zemetrasenie, ktoré vyvolá na zemskom povrchu horizontálne zrýchlenie 0,1 g – teda približne 1,0 m/s2. Podľa odborného odhadu sa takéto zemetrasenie v danej lokalite vyskytne raz za 1¤000 rokov. Po Fukušime sa však normy sprísnili. Slovenské elektrárne tak musia zodolniť oba bloky na novú úroveň seizmického ohrozenia. "Počas tohto dodatočného seizmického zodolnenia sa zvyšuje ich seizmická odolnosť na hodnotu 0,15 g, čo je zemetrasenie s pravdepodobným výskytom raz za 10¤000 rokov,“ hovorí Vachová.