Sulík si čerstvé rožky cez sviatok nekúpi ani po voľbách

„Zrušíme zákaz otvárania obchodov počas sviatkov,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa liberálov Katarína Svrčeková. Opačný názor má koalícia PS/Spolu, ako aj strany Sme rodina a Za ľudí, ktoré by otvorenie obchodov cez sviatky naďalej neumožnili.

Na sviatky zrejme zostane voľno

„Ponecháme zákaz predaja. Sviatky sú a majú byť príležitosťou na oddych, prípadne prežitie sviatku v duchu tradícií,“ povedala pre agentúru SITA expertka strany Za ľudí na sociálnu politiku Vladimíra Marcinková. Rovnaký názor má aj strana Sme rodina.

„Zastávame názor, že ponechanie zákazu predaja počas sviatkov je na mieste. Ľudia si naň zvykli a každopádne má pozitívny vplyv na fungovanie rodiny počas voľných dní,“ potvrdilo pre agentúru SITA tlačové oddelenie strany Sme rodina. Ľudia okolo Borisa Kollára presadzujú, aby sa občanom neodoberali akékoľvek sociálne výhody, ktoré nadobudli za pôsobenia súčasnej či predchádzajúcich vlád.

Garant koalície PS/Spolu pre sociálnu a rodinnú politiku Jozef Mihál pre agentúru SITA potvrdil, že zákaz predaja v obchodoch počas sviatkov meniť neplánujú. „KDH navrhovalo obmedzenie predaja v nedeľu. Sme za to, aby zamestnanci a ich rodiny mohli tráviť nedele spoločným oddychom,“ tvrdí pre agentúru SITA členka predsedníctva KDH Eva Grey. Výnimky by podľa nej mohli mať malé rodinné prevádzky a služby, ktoré sú potrebné aj vo sviatočný deň. Strana Dobrá voľba sa k otázke agentúry SITA, či by ponechala v platnosti zrušenie predaja v obchodoch počas sviatočných dní, priamo nevyjadrila.

Zavreté obchody sú už tri roky

Zatvorenie obchodov počas šestnástich sviatočných dní v roku schválil parlament v marci 2017. Počas 15 sviatkov zostávajú od mája 2017 obchody zatvorené celý deň, 24. decembra je zakázaný maloobchodný predaj po 12:00. Za návrh novely Zákonníka práce, ktorý do parlamentu spoločne predložila skupina poslancov za koaličné strany Smer-SD, SNS a Most-Híd, vtedy hlasovalo 114 zákonodarcov. Okrem koaličných poslancov tento návrh podporili aj poslanci za OĽaNO, ĽSNS, Sme rodina a štyria vtedy nezaradení poslanci. Proti tomuto návrhu bolo 20 poslancov za SaS, ku ktorým sa pridali šiesti nezaradení poslanci, okrem iných aj Miroslav Beblavý, Jozef Mihál, Viera Dubačová a Oto Žarnay (všetci kandidujú za koalíciu PS/Spolu).

Výnimku zo zákazu maloobchodného predaja počas sviatkov majú aj naďalej čerpacie stanice, lekárne, obchody na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach, či predajne cestovných lístkov a suvenírov.

Agentúra SITA s otázkou, či ponechajú v platnosti zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov, oslovila aj strany Smer-SD, ĽSNS, OĽaNO, SNS a Most-Híd. Do stanoveného termínu však svoje odpovede nezaslali.