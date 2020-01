Na bratislavskom letisku v lete pribudne pravidelná linka do ruského Petrohradu

Z letiska M. R. Štefánika v Bratislave od 1. júna tohto roka pribudne pravidelná linka do ruského Petrohradu. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková. Z Bratislavy poletí linka do Petrohradu a späť štyrikrát za týždeň, a to v pondelky, stredy, piatky a nedele. Linku bude prevádzkovať dopravca Wizz Air.

"Keďže nedávno bol zjednodušený proces získavania elektronických víz a tiež uvoľnená 7. sloboda pre lety do Petrohradu, veríme, že sa mesto stane pre ľudí atraktívnou destináciou,“ potvrdil na tlačovej konferencii v Petrohrade generálny riaditeľ leteckej spoločnosti Wizz Air József Váradi. V praxi to znamená, že Slovákom sa stačí elektronicky zaregistrovať na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie, ktoré im poskytne bezplatné jednovstupové víza.

O pravidelnú linku do Petrohradu sa letisko snažilo už dlhodobo. „Veríme, že sa podarí získať všetky potrebné povolenia regulačných orgánov,“ doplnil predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Jozef Pojedinec s tým, že u Slovákov evidujú o cestovanie do Petrohradu záujem.

Dopravca Wizz Air prevádzkuje pravidelné lety z Letiska M. R. Štefánika od roku 2016. Aktuálne lieta z Bratislavy do šiestich destinácií – na Ukrajinu zabezpečuje tri letecké linky (do Kyjeva-Žuljany, Ľvova a Odesy), ďalšie lety smerujú do Skopje v Severnom Macedónsku, Sofie v Bulharsku, do Londýna-Lutonu a z nich späť do Bratislavy.

Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. je zapísaná v Obchodnom registri SR od mája 2004. Spoločnosť je v úplnom vlastníctve štátu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR spravuje všetky jej akcie od septembra 2014, keď prevzalo od Fondu národného majetku SR jeho podiel vo výške 50,30 %. Základné imanie letiskovej spoločnosti dosahuje 292,43 milióna eur.