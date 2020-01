Štát a dopravcovia sa o mýte nedohodli

Ministerstvo dopravy a ČESMAD si dali čas do štvrtka, či sa na tomto návrhu definitívne dohodnú po tom, čo ich predstavia ďalším svojim zástupcom. Informoval o tom na brífingu po rokovaní s autodopravcami generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií na ministerstve dopravy Peter Varga. UNAS pohrozil tým, že ak do štvrtka rezort dopravy neakceptuje ich podmienky, budú štrajkovať opäť. Konanie ČESMAD-u pritom označil za „podrážanie nôh“.

„Jedna z vecí, na ktorú sme sa snažili pri rokovaniach prihliadať je, aby zľavy vo výške 8,6 milióna eur dostávali najmä dopravcovia, ktorí čo najviac jazdia po Slovensku. Predstavili sme dve ponuky, prvá takmer na 100 % kopíruje návrh ČESMAD-u a v zásade znamená, že na konci roka sa spočíta, do ktorej zľavy kamión patrí, a zľava sa uplatní od prvého kilometra,“ povedal Varga. Táto ponuka je podľa neho dosť komplikovaná administratívne a má nejaké slabé miesta, napríklad, z hľadiska daní. „Táto ponuka generuje viac ako dvojnásobok zliav pre dopravcov a je zameraná skôr na slovenských dopravcov. ČESMAD predbežne súhlasí s touto alternatívou, ale potvrdiť by to mal do štvrtka,“ ozrejmil Varga.

Druhá alternatíva, ktorú odmietli zástupcovia ČESMAD-u aj UNAS-u, má byť podľa ministerstva dopravy administratívne o dosť jednoduchšia. „V skratke ide o to, koľko najazdia tento rok dopravcovia a zľavy sa uplatnia až v budúcom roku. Hodnota zliav je garantovaná na výšku 6,9 mil. eur, čo je rozdiel oproti dnešnému dňu o 2,9 mil. eur,“ dodal Varga.

UNAS podľa rezortu dopravy predložil v pondelok svoju ponuku, ktorá sa však pohybovala na maximálnych možných finančných úrovniach, čo nie je v sile štátu finančne naplniť. „S návrhmi, čo nám dnes (v pondelok – poz. red.) predložili, nesúhlasíme. Drobné neberieme, nech si ich minister vezme. Mýtny systém, odkedy sa spustil, stál 800 miliónov eur,“ upozornil podpredseda UNAS Stanislav Skala s tým, že na to peniaze boli. „Čo sa týka mýtneho systému navrhujeme, aby sa pozastavil, kým sa celá situácia nevyjasní. My dane platiť chceme, ale spravodlivou cestou,“ uviedol Skala. Ako dodal, ak sa do štvrtka nedohodnú, budú štrajkovať opäť. „Konanie ČESMAD-u považujeme za podrážanie nôh. Oni na cestách pri štrajku nemrzli,“ poznamenal Skala.