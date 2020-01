Trump v Davose valcoval Európsku úniu

Už prvé dni Svetového ekonomického fóra priniesli ekonomické víťazstvá Spojených štátov amerických. Donald Trump sa s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom dohodol na odložení digitálnej dane, ktorá mala americké firmy len v tomto roku pripraviť o miliardy eur. Následne americký prezident počas rokovaní so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou znovu pohrozil zavedením ciel na európske automobily.

"Európska únia nemá inú možnosť ako uzatvoriť novú obchodnú dohodu so Spojenými štátmi americkými. V opačnom prípade zavedieme vysoké clá na európske automobily a pridáme aj ďalšie tovary,“ povedal americký prezident Donald Trump v rozhovore pre americkú televíznu stanicu CNBC. USA sa dlhé roky snažia európske colné bariéry obmedzujúce predaj amerických geneticky modifikovaných potravín. To sa im už čiastočne podarilo minulý rok v lete, keď Brusel súhlasil so zvýšenými nákupmi geneticky modifikovanej sóje určenej na chov dobytka.

V súčasnosti Američania tlačia hlavne na zastavenie výstavby plynovodu Nord stream 2. Ten má po dne Baltského mora prepravovať plyn z Ruska do Nemecka. Pre nízku cenu bude po dokončení vážnou konkurenciou pre dovoz amerického skvapalneného plynu. Zároveň poškodí aj Slovenskú republiku, ktorá v súčasnosti spolu s Ukrajinou profituje z prepravy ruského plynu prostredníctvom plynovodu Nord stream 1. Spojené štáty americké majú tiež záujem dovážať do Európskej únie ropu a ďalšie geneticky modifikované potraviny. Veľký záujem je aj o vybudovanie najnovších telekomunikačných 5G sieti. Tie majú byť kľúčové pri rozvoji autonómnej dopravy a robotickej výroby vo fabrikách.

Podľa amerického prezidenta zatiaľ neexistujú žiadne presné termíny zavádzania ciel na európske tovary, ale on osobne už má určitú predstavu. "A je to celkom skorý termín,“ uviedol Trump, ktorý plánuje novú obchodnú dohodu s Európskou úniou uzavrieť do novembrových prezidentských volieb.