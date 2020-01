V súvislosti s toxickým odpadom na východe vyhlásili mimoriadnu situáciu

Dnešným vyhlásením mimoriadnej situácie by sa tak mala likvidácia toxického odpadu urýchliť. Týka sa územia Prešovského a Košického kraja. „Štát bude na vlastné náklady premiestňovať sudy s látkami, ktoré znečisťujú okolie," povedal po dnešnom rokovaní vlády premiér Peter Pellegrini (Smer).

Rezort je teraz zodpovedný za likvidáciu zdroja nebezpečného odpadu. Následne má byť Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zodpovedné za odstránenie environmentálnej záťaže formou sanácie ovzdušia, vody a pôdy, priblížila ministerka vnútra Denisa Saková (Smer).

Ministerstvo by podľa Sakovej malo v najbližších dňoch vykonať potrebné úkony na to, aby vybrali spoločnosť na likvidáciu nebezpečného odpadu. „Určite budeme komunikovať so spoločnosťami, ktoré majú takéto povolenie, aby sme zastavili rozšírenie týchto látok do prírody,“ povedala Saková. Dodala, že so spoločnosťami budú jednať o tom, aby sa likvidácia uskutočnila formou spálenia alebo iného chemického procesu.

„Budeme jednať skutočne tak, aby ten odpad bol naozaj zlikvidovaný a nedošlo k nejakej ďalšej environmentálnej záťaži v budúcom období,“ podotkla. Saková dúfa, že nebezpečný odpad v areáli bývalej spoločnosti Chemka Strážske nebude ešte vo väčšom množstve, ako ho vyhodnotili.

O výskyte nebezpečných PCB látok v areáli závodov v Strážskom sa hovorilo už dávnejšie. Ich prítomnosť však definitívne potvrdila kontrola v apríli 2019. Veľké množstvo skorodovaných sudov s týmto odpadom našiel v blízkosti areálu začiatkom minulého roka aj majiteľ susedných pozemkov. Do dnešného vyhlásenia mimoriadnej situácie sa štátne orgány rozhodovali, ako budú situáciu riešiť. Napokon zvolili čo najrýchlejšie riešenie s prihliadnutím na fakt, že chemické látky by mohli presakovať aj do spodnej vody. To by mohlo spôsobiť ekologické škody.