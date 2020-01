Dokončí sa obchvat Čadce v tomto roku? Pozrite si najnovšie zábery z výstavby

VIDEO: Ako pokračujú práce na výstavbe obchvatu Čadce? Pozrite si najnovšie zábery z vtáčej perspektívy.

Momentálne sa podľa hovorkyne Národnej diaľničnej spoločnosti Michaely Michalovej na úseku vykonávajú práce realizovateľné v zimných klimatických podmienkach. "Pracuje sa na mostných príslušenstvách, protihlukových stenách, na rímsových častiach oporných a zárubných múrov. Taktiež sa realizuje informačný systém diaľnice. Postupne sa realizujú konštrukčné vrstvy vozovky ako aj záchytné a bezpečnostné zariadenia diaľnice, ako napríklad zvodidlá,“ povedala Michalová.

Na začiatku úseku je trasa diaľnice vedená zastavaným územím mesta Čadca, vo svahoch miestnych častí Bukov, Mančovci, U Ševca, U Špindli. Od kilometra 39,200 prechádza trasa do alúvia rieky Čierňanky, pokračuje k vyvýšenine Čupeľ a následne stúpa do úpätí kopca Furmanec a do riedko osídleného územia v katastri Svrčinovca. Nový úsek bude napojený na existujúcu cestnú sieť a motoristi tak budú môcť využívať prepojenie troch štátov – Slovenskej republiky, Česka a Poľska.

Výstavbu zabezpečujú stavebné spoločnosti Strabag, Porr a Hochtief. Výstavba sa oficiálne začala v decembri 2016. Výstavba prebieha z väčšej časti z eurofondov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Stavebné spoločnosti v tendri ponúkli cenu 239 miliónov eur bez dane. Predpokladaná cena pritom bola nižšia, vo výške 199 miliónov eur.

Úsek D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec odbremení od tranzitnej dopravy mesto Čadca. Podľa celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015 prechádza po ceste prvej triedy I/11 priamo cez mesto takmer 19-tisíc automobilov denne. Po rovnakej ceste medzi Čadcou a Svrčinovcom denne jazdí približne 15-tisíc vozidiel.