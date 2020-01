Boeing plánuje obnoviť výrobu lietadiel Max na jar

Šéf Boeingu David Calhoun zároveň odmietol myšlienku, že najpredávanejšie lietadlo jeho firmy už nikdy nebude lietať alebo, že by firma mala zmeniť jeho názov. „Som do toho celý vložený, firma je do toho celá vložená a verím, že Federálny letecký úrad je do toho celý vložený,“ povedal Calhoun.

Vyjadrenia generálneho riaditeľa Boeingu prišli krátko po tom, ako výrobca lietadiel oznámil, že až do leta neočakáva certifikáciu stroja Max americkým Federálnym leteckým úradom. Boeing dočasne zastavil montáž lietadiel Max pred niekoľkými dňami. Calhoun však novinárom povedal, že produkcia sa obnoví „niekoľko mesiacov“ pred júnom. Rozhodnutie obnoviť výrobu predtým, ako regulátor Max opätovne certifikuje, naznačuje, že Boeing nepredpokladá veľké prekvapenia vyplývajúce z posudzovania Federálnym leteckým úradom.