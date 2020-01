Americký minister sa sťažuje na Grétu: Vôbec nerozumie ekonomike

Mnuchin sa v Davose veľmi tvrdo postavil na stranu uhoľného priemyslu a vyhlásil, že nie je správne tento sektor utlmovať, pretože by to znamenalo prepúšťanie veľkého počtu ľudí, ktorí v ňom pracujú.

Práve uhoľný priemysel pritom stojí za vypúšťaním väčšiny skleníkových plynov, teda javom, ktorý podľa vedcov rapídne zhoršuje klimatické zmeny. Mnohé vlády majú napriek tomu s odklonom od uhoľnej ekonomiky vážny problém, pričom argumentujú podobne ako Mnuchin, hoci väčšinou nie tak otvorene – obávajú sa prepúšťania veľkého počtu ľudí, ktorí sa potom vo voľbách obrátia proti nim.

Mnuchin sa vo štvrtok v Davose obul aj do švédskej ekologickej aktivistky Grety Thunbergovej a odkázal jej, nech nevyučuje ekonómov, ale nech sa radšej zbalí a odíde najprv sama vyštudovať ekonomiku. Aktivistka sa podľa neho v ekonomike vôbec nevyzná, a preto nemá čo hovoriť o odklone svetového hospodárstva od uhlia. „Po tom, čo sa zbalí a vyštuduje ekonomiku na vysokej škole, môže sa vrátiť a môže nám to tu vysvetliť,“ vyhlásil Mnuchin.

„Čo je ona, hlavná ekonómka?“ oboril sa americký minister financií na Gretu. „Ľudia, ktorí volajú po zbavení sa (uhlia – pozn. SITA), by si mali byť vedomí, že to by so sebou prinášalo vážne ekonomické problémy – a síce problémy s pracovnými miestami,“ vyhlásil Mnuchin.