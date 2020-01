Lacná diaľnica pri Žiline zdražie. Je za tým politika

Po tom, čo taliansko-slovenské konzorcium firiem Salini Impreglio – Dúha opustilo stavenisko a vyplatili sa podzhotovitelia, chce štát vyhlásiť tender na tunel Višňové za 261 miliónov eur. Súťaž na dostavbu úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala by mala byť vyhlásená do konca januára.

V minulosti štát predpokladal, že by výstavba tohto úseku mohla stáť približne 896,53 milióna eur bez dane. Tender však vygeneroval sumu 409,8 milióna eur. Štát s taliansko-slovenským konzorciom podpísal zmluvu 11. júna 2014 a s prácami sa oficiálne začalo 17. júna 2014. Stalo sa tak počas jednofarebnej vlády Smeru. Opozícia za očakávanú vysokú cenu za tunel v danom čase kritizovala vládu, ale po tendri kritika ustúpila. Stavebníci však upozorňovali, že cena nezodpovedá reálnym podmienkam a obavy z toho, že peniaze nebudú stačiť, sa napokon naplnili.

Úspora sa výrazne stenčila

Pôvodný zmluvný termín ukončenia výstavby bol december 2019. Problémy s týmto úsekom však boli zjavné a už v roku 2018 sa vedelo, že tento zmluvný termín sa nestihne. Už v tom čase boli pochybnosti, či za meškaním výstavby úseku nie je nízka vysúťažená cena. Dôsledky veľkej politickej diskusie o údajne drahých diaľniciach, po ktorej bol v roku 2014 tento úsek vysúťažený za menej ako polovičnú cenu oproti očakávaniam, tak na seba nedali dlho čakať.

Taliani chceli za dostavanie úseku k vysúťaženej cene 409,8 milióna eur ďalších 160 miliónov. Celková cena za dostavanie úseku vtedajším zhotoviteľom by sa tak vyšplhala na 569,8 milióna eur. Štát však zhotoviteľovi odmietol vyplatiť ďalšie peniaze, keďže výstavba bola výrazne pozadu a stavebník mal pri tendri všetky podklady a vedel, do čoho ide. Teraz štát vypísal tender na 261 miliónov eur na dostavanie kritického úseku. Celková cena za tento úsek žilinskej diaľnice tak bude 670,8 milióna eur. Štát teda na úseku neušetril toľko, čo si naplánoval, akurát sa stratil čas. Kľúčovým sa momentálne stáva dostavanie úseku do roku 2023, aby bolo možné čerpať na úsek eurofondy.

Keď úradoval Figeľ

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila zmluvu so zhotoviteľom úseku v marci minulého roka z dôvodu neuspokojivého postupu výstavby. Zhotoviteľ zložil 27. marca 2019 novú bankovú záruku, čím dohoda o skončení kontraktu nadobudla účinnosť.

Južný obchvat Žiliny bol súčasťou nerealizovaného tretieho balíka PPP projektov, ktoré sa mali realizovať zo súkromného kapitálu. Výstavba úseku s tunelom Višňové mala podľa verejno-súkromného naplánovaného PPP projektu stáť viac ako jednu miliardu eur. Po nástupe Radičovej vlády v roku 2010 napokon bývalý minister dopravy Ján Figeľ (KDH) koncesnú zmluvu pripravenú predchádzajúcim Ficovým kabinetom zrušil z dôvodu predraženia. Zmluva zanikla 15. decembra 2010. Podľa koncesnej zmluvy mali byť všetky úseky aj spolu s tunelom odovzdané do užívania na jeseň roku 2014. Figeľ následne začal severné úseky D1 stavať z eurofondov.

Nešťastie chodí po diaľniciach

Úsek D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala však nie je jediný, ktorý bol lacno vysúťažený, pričom sa topí v problémoch. Obdobne je na tom úsek D1 Hubová – Ivachnová, ktorý mal byť pôvodne hotový už v roku 2017. Tender vygeneroval cenu 227,26 milióna eur, čo predstavuje len 48 percent z pôvodne odhadovaných nákladov. Šetrenie na výstavbe diaľnic sa podpísalo aj na prvej etape úseku D1 Jánovce – Jablonov. V novembri 2012 pri obci Kurimany došlo k zrúteniu mosta, pri ktorom zahynuli štyria robotníci a ďalších jedenásť ľudí bolo zranených.

Polícia ukončila vyšetrovanie po troch rokoch. Obvinenie padlo na nemeckú statičku. V kauze popri hlavnom dodávateľovi figurovali aj ďalší subdodávatelia, ktorí boli objednávaní v snahe ušetriť. Nešťastie sa stalo pri liatí betónu, čo nevydržala podperná konštrukcia mosta. V roku 2013 zase pri výstavbe tunela Šibenik pri Levoči zahynul strelmajster. Špekulovalo sa tiež, že išlo o dôsledok prepracovania a snahy o úsporu pri výstavbe diaľnice.