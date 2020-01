Agentúra Standard & Poor's potvrdila Slovensku rating A+

Vďaka domácemu dopytu sa podľa S&P nemusí Slovensko obávať výrazného spomalenia ekonomiky. Ratingová agentúra vyzdvihla aj rastúcu zamestnanosť. Slovenská ekonomika je otvorená a orientovaná predovšetkým na automobilový priemysel, čo podľa S&P zvyšuje jej citlivosť na akýkoľvek potenciálne nepriaznivý vývoj v priemysle. V prípade oslabenia zahraničného dopytu môže rast našej ekonomiky spomaliť podľa S&P v tomto a budúcom roku na úroveň pod 2,5 %.

Priestor pre zlepšenie ratingu vidí S&P v posilnení fiškálnej výkonnosti, čo by viedlo k rýchlejšiemu poklesu čistého dlhu verejnej správy v percentách HDP. Naopak, rating by mohlo negatívne ovplyvniť, ak by ekonomika čelila dlhotrvajúcemu oslabeniu zahraničného dopytu, čo by vplývalo na zdravie fiškálnej politiky SR.