Z Národného múzea sa stratili mince za milión

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave prípad preveruje. Potvrdil to policajný hovorca Michal Szeiff. Vyšetrovateľ, ktorý sa prípadom zaoberá, by mal viac informácií poskytnúť v pondelok.

Slovenské národné múzeum je vo vyjadreniach opatrné a od štvrtka nám žiadne stanovisko k tejto situácii neposkytlo. Odpovedať na naše otázky prisľúbili v pondelok.

Inštitúcia patrí do pôsobnosti ministerstva kultúry. To straty zbierkových predmetov eviduje. „Vzhľadom na to, že prípad vyšetruje polícia, nebudeme sa zatiaľ vyjadrovať k otázkam tohto prípadu. Počkáme si na záver vyšetrovateľa a následne poskytneme stanovisko aj pre médiá,“ potvrdil pre Pravdu hovorca ministerstva kultúry Pavol Čorba. Nechcel ani špecifikovať, aké zbierkové predmety a za akých okolností sa stratili.

Hodnota mincí závisí od viacerých ukazovateľov. Či sú zo zlata, či zo striebra, alebo to boli nejaké unikátne kusy, alebo celistvá zbierka. „Miliónovú hodnotu môže mať dvadsať mincí, ale aj dvesto, je to veľmi rôzne. Aj každé múzeum v každom štáte si hodnotu určuje samo a trochu inak. Záleží na tom, čo presne vlastne zmizlo. Ak ale išlo o celú zbierku, tá sa väčšinou len tak nestratí. Takéto krádeže bývajú väčšinou organizované, ľudovo povedané na objednávku. Ukradnúť mincu z múzea nie je také jednoduché,“ vysvetľuje odborník na mince a člen Slovenskej numizmatickej spoločnosti Jozef Morávek.

V prípade rýchleho postupu sa dajú ešte odcudzené mince zachrániť, stáva sa však, že sa dostanú do súkromných zbierok a už nikdy sa pôvodnému majiteľovi nevrátia. „Teoreticky sa dá predať všetko. Záleží len na tom, kedy sa to objaví na trhu a kde. Pokiaľ to zobral odborník, mohlo to ísť do nejakej súkromnej zbierky v cudzine. Aj by kradli laici, môžeme sa dočkať, že sa artefakty objavia aj hneď alebo aj o nejakých päť či šesť rokov. Je to rôzne,“ približuje obchodovanie s mincami Morávek.

Ak nie sú presne nahlásené odcudzené historické predmety, verejným inštitúciám nič nebráni v ich nákupe. „Akonáhle to polícia nahlási na Interpol, je to rozoslané do múzeí a ďalších verejných inštitúcií vo všetkých krajinách. Ak im niekto takéto predmety ponúka alebo ich aj nakúpia, sú potom povinní to oznámiť polícii. Lenže strata musí byť nahlásená a odcudzené predmety pofotené,“ dodal numizmatik.

O vzácne exponáty mala údajne prísť aj Slovenská národná galéria. Galéria však akékoľvek straty odmieta. „Vďaka bohu, nám nič neukradli,“ povedala Bohdana Hromádková, riaditeľka úseku marketingu a komunikácie SNG. Neskôr aj ministerstvo spresnilo, že z galérie neboli odcudzené obrazy.

Galéria sa podľa Hromádkovej v tejto situácii popri Národnom múzeu ocitla omylom. „Riešime poškodenie diela. Boli sme nútení stiahnuť dielo z cyklu Tanec smrti (1990) z výstavy Laca Terena Nič nás nezastaví!, pretože sa stalo predmetom vandalizmu,“ dodala.