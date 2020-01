Končia sa automobilkám dobré časy?

O prácu príde desatina zamestnancov britskej fabriky Jaguar Land Rover pri meste Halewood vo Veľkej Británii. Automobilka o tom informovala počas týždňa. V krátkom čase ide o ďalšie ohlásené hromadné prepúšťanie jedného z európskych automobilových výrobcov.

Podľa britskej automobilky s indickým majiteľom má prepúšťanie zabezpečiť vyššiu efektívnosť výroby. Jaguar Land Rover (JLR) vo fabrike vyrába modely Range Rover Evoque a Land Rover Discovery Sport. V slovenskej továrni neďaleko Nitry automobilka vyrába modely Land Rover Discovery. V minulom roku nitriansky závod získal výrobu nového modelu Land Rover Defender.

V britskom Halewoode pracuje 4 500 ľudí. O prácu príde takmer 500 z nich. Trojzmenná prevádzka sa od apríla tohto roku zmení na dvojzmennú. JLR v minulom roku čelil zníženiu dopytu. Predaj v roku 2019 klesol o šesť percent. Dôvodom je spomalenie čínskeho trhu, ktoré ovplyvnilo predaje viacerých európskych výrobcov.

Diesle v nemilosti

Za poklesom predajov čiastočne stojí aj klesajúci záujem o naftové motory v Európe. Tie sa stali „verejným nepriateľom“ po tom, čo sa v roku 2015 prevalil škandál automobilky VW. Nemecký koncern používal vo svojich motoroch ilegálny softvér, ktorý upravoval správanie pohonnej jednotky počas emisných testov.

Naftové agregáty majú v portfóliu značiek Jaguar a Land Rover silné postavenie. Pohonné jednotky spaľujúce naftu sú vhodným pohonom pre automobily kategórie SUV. Najpredávanejším modelom automobilky JLR je práve model Discovery Sport. V minulom roku však jeho predaje klesli o 13 percent na 83¤574 kusov. Naopak, Range Rover Evoque zvýšil svoj predaj o 10 percent na 81¤688 kusov. Oba modely automobilka vyrába aj vo svojej čínskej továrni.

Navyše nejde o prvé prepúšťanie, ktorému JLR čelí v posledných rokoch. V roku 2018 automobilka oznámila, že kvôli brexitu zredukuje výrobu vo svojich dvoch britských továrňach pri mestách Solihull a Castle Bromwich. Nitriansky závod, do ktorého výstavby automobilka JLR investovala 1,4 miliardy eur, spustil výrobu v októbri 2018.

Zložitá situácia v automobilovom priemysle sa začína dotýkať aj priamo Slovenska. Pre nedostatok zákaziek bratislavský závod Volkswagen Slovakia zrušil zmeny pripadajúce na záver prvého februárového týždňa. Zamestnanci sa pritom len nedávno vrátili do výrobných hál po skončení celozávodnej zimnej dovolenky, ktorá trvala od 20. decembra 2019 do 8. januára 2020.

Navyše sa fabrika aktuálne pripravuje na spustenie výroby nového modelu ŠKODA Karoq. Bratislavský závod nemeckej automobilky Volkswagen podobne ako britský Jaguar Land Rover dopláca na výrobu vozidiel so spaľovacími motormi. Pre sprísňovanie ekologických noriem totiž čoraz viac zákazníkov preferuje vozidlá s elektrickými motormi.

Stavy znižujú aj inde

Prepúšťanie už v Európe v uplynulých mesiacoch ohlásili automobilky Mercedes, Audi, Opel a rovnako aj výrobca pneumatík Continental. Mercedes plánuje prepustiť 1 100 zamestnancov. Nemecká automobilka chce ušetriť miliardu dolárov.

Nemecký Continental, ktorý vlastní aj slovenského výrobcu pneumatík Matador, chce do roku 2030 zrušiť 20-tisíc pracovných miest. Audi do roku 2025 zruší 10 percent všetkých pracovných miest, čo znamená, že o prácu príde 9 500 ľudí. Vedenie spoločnosti Opel sa začiatkom tohto roka s odbormi dohodlo, že do roku 2029 prepustí 4 100 zamestnancov. To predstavuje 14 percent z celkového počtu 30-tisíc zamestnancov. Prvých 2 100 ľudí Opel prepustí v nasledujúcich piatich rokoch. Priamo v nemeckých fabrikách by o miesto mal prísť každý štvrtý zamestnanec.

Automobilky v celej Európe čelia viacerým hrozbám. Po minulom roku niekoľkí výrobcovia hlásia zníženie predajov kvôli spomaleniu čínskeho trhu. Práve Čína prispela v posledných rokoch k výraznému zvýšeniu predajov. Mnohé automobilky vyrobili pre čínsky trh špeciálne modely, ktoré v Európe nie sú dostupné.

Znižovanie predajov prichádza v období, kedy sú automobilky nútené investovať do technológií na znižovanie emisií, rovnako ako do vývoja elektrických a hybridných automobilov. Výrobcovia, ktorí majú svoje fabriky aj na území Veľkej Británie, navyše čelia brexitu, ktorý bude mať vplyv na ich konkurencieschop­nosť.