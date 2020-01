Na koronavírus doplatíme cez peňaženky

VIDEO: Letisko v Bratislave radí pasažierom, ako sa majú pri koronavíruse obozretne správať.

„Akciový trh si uvedomil, že koronavírus v Číne bude mať výrazný dosah na ekonomiku a rôzne preventívne obmedzenia postihnú až 56 miliónov ľudí,“ povedal akciový analytik Saxo Bank Peter Garnry. Ten upozorňuje, že Čína už svojim obyvateľom zakázala cestovať a vo veľkých mestách zavrela školy.

Prípadné obmedzenie výroby automaticky spomalí hospodársky rast najväčšej ekonomiky Ázie, ktorá je dlhé roky motorom svetového ekonomického rastu. Práve minuloročné spomaľovanie Číny spôsobené obchodnou vojnou so Spojenými štátmi americkými stálo za horšími výsledkami slovenskej ekonomiky.

Pre obavy zo spomaľovania ekonomického rastu Číny klesajú hlavne akcie francúzskych výrobcov luxusného tovaru značiek LVMH, Hermés a Kering. Súčasný úspech týchto spoločností totiž do veľkej miery závisí od predaja tovarov v Ázii. Peking je dlhé roky číslo jeden v dovoze nerastných surovín. Stále rastúci dopyt môže v tomto roku zastaviť obmedzenie priemyselnej výroby. Niektoré čínske fabriky pre vysoký počet nakazených ľudí musia obmedzovať výrobné zmeny. Na svetových finančných trhoch preto v týchto dňoch výrazne klesajú aj akcie ťažiarskych spoločností.

Krátky pád európskych akcií

„Ak by sa z epidémie stal dlhodobý problém, malo by to vplyv aj na globálny dopyt po palivách, pretože by sa zmenil spôsob, akým ľudia po celom svete dochádzajú do zamestnania, cestujú a dovolenkujú,“ upozornil komoditný analytik Saxo Bank Ole Hansen. Pre zastavenie šírenia nákazy by sa totiž čo najviac obmedzoval kontakt s druhými ľuďmi a výrazne by utrpel hlavne cestovný ruch. Zatiaľ sa šírenie koronavírusu prejavilo len poklesom akciových trhov, ktoré v piatok minulý týždeň začali padať v Ázii a Amerike. V pondelok sa pridal aj európsky kontinent a napríklad nemecký index DAX padol o 2,74 percenta, francúzsky CAC o 2,68 percenta a britský FTSE o 2,29 percenta. V ten istý deň sa hlavný americký index Dow Jones prepadol o 1,57 percenta a japonský Nikkei o 2,03 percenta.

Už v utorok sa situácia upokojila a v čase uzávierky vydania denníka Pravda rástli všetky európske akcie. Konkrétne nemecký DAX stúpol o 0,3 percenta, francúzsky CAC o 0,74 percenta a britský FTSE o 0,48 percenta. Podobne reagoval aj vývoj cien ropy, keď európska ropa Brent ešte v pondelok stratila 2,26 percenta svojej hodnoty a už v utorok opäť rástla o 0,5 percenta. Naopak, v časoch maximálnej paniky sa dokázalo zlato posilniť o 0,67 percenta a v utorok už klesalo o 0,3 percenta.

Zbytočná panika?

Niektorí ekonómovia súčasné pády akciových trhov považujú za prehnané. „Nový koronavírus, ktorý sa šíri z Číny, má podľa aktuálne známych údajov na svedomí zatiaľ desiatky mŕtvych a tisícky nakazených. Úmrtnosť dosahuje takmer tri percentá. To, mimochodom, zodpovedá zhruba úmrtnosti na osýpky,“ povedala česká ekonómka a riaditeľka spoločnosti Next Finance Markéta Šichtařová. Medzi oboma ochoreniami je najväčší rozdiel v tom, že na osýpky umierajú najčastejšie deti a na koronavírus zas seniori.

Pri porovnaní s bežnou chrípkou zomrie na koronavírus približne trikrát viac ľudí. „Plus k tomu musíme započítať fakt, že novoobjavené vírusy majú tú vlastnosť, že ich smrteľnosť v čase klesá súčasne s tým, ako mutujú. Je totiž v podstate v záujme vírusu, aby jeho obeť prežívala čo najdlhšie, pretože tým jednoduchšie a lepšie sa vírus šíri,“ uviedla Šichtařová. Z tohto pohľadu je podľa ekonómky súčasné správanie finančných trhov iracionálne.

Európske finančné trhy mohli byť v posledných dňoch vyplašené nielen z koronavírusu, ale aj zo zlých makroekonomických čísel. Známy nemecký index IFO klesol z decembrových 96,3 bodu na januárových 95,9 bodu. „Dôvodom poklesu je pesimistický pohľad nemeckých spoločností na hospodársky vývoj v najbližších mesiacoch,“ povedal Clemens Fuest, prezident nemeckého ekonomického inštitútu IFO. Práve index IFO dokáže veľmi dobre predpovedať budúci vývoj najsilnejšej európskej ekonomiky, ktorá v najbližších mesiacoch bude opäť spomaľovať. Na nemecké hospodárstvo je viazané aj Slovensko.