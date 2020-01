Slovensko má stabilnú kondíciu, oceňujú to aj ratingové agentúry

Všetky tri medzinárodné ratingové agentúry potvrdili Slovensku stabilný vývoj ekonomiky. To jej dáva dobrý základ do budúcnosti a znamená to pre ňu dobré hodnotenie. Uviedol to po skončení rokovania vlády na pôde Národnej banky Slovenska (NBS) premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Zhoršenie vývoja ekonomiky nezaznamenala ani NBS.