Žilinskej Kii hrozí zastavenie výroby

Štrajk autodopravcov zašiel už do krajností. Blokáda hraníc vyústila do obmedzenia automobiliek, na ktoré je odkázané slovenské hospodárstvo. Viacerým domácim fabrikám totiž začali chýbať súčiastky, ktoré zostali v uviaznutých nákladiakoch. Podľa viacerých manažérov domácich fabrík by mohol dlhotrvajúci štrajk autodopravcov ochromiť celú slovenskú ekonomiku.