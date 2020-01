Štát rozbehol tender na tunel Višňové

Predpokladaná hodnota stavebných prác dosahuje 260,9 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), budúci zhotoviteľ by ich mal uskutočniť za tri roky. Víťaz súťaže dokončí tunel Višňové a vonkajšiu trasu diaľnice vrátane mostov, vozovky, ako aj oporných a zárubných múrov. Ako v piatok informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, NDS plánuje ukončiť súťaž a podpísať zmluvu o dielo do konca tohto roka. Diaľničný úsek v dĺžke 13,5 kilometra, z toho tunel Višňové 7,5 km, by chcela odovzdať do užívania motoristom najneskôr do konca roka 2023. To je podmienka, aby na dokončenie diaľnice pri Žiline mohli byť využité peniaze Európskej únie.

„Teší ma, že sme dnes uzavreli náročný proces prípravy súťaže na nového zhotoviteľa tunela Višňové,“ povedal minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd). Poznamenal, že tomuto diaľničnému úseku venoval zvýšenú pozornosť. „Verím, že výstavba sa tu opäť naplno naštartuje a v roku 2023 ho odovzdáme motoristom,“ uviedol Érsek.

.....

VIDEO: Pozrite si zábery z nedokončeného obchvatu Žiliny. Je na nich vidno, čo všetko ešte na jednej z kľúčových diaľnic chýba. Bude dokončená v roku 2023?

Oslovia najmenej štyri firmy

Verejné obstarávanie bude mať podobu súťažného dialógu, keďže ide o rozostavané dielo bez dokončenej projektovej dokumentácie, so zámerom čo najrýchlejšieho ukončenia súťaže ako aj samotnej stavby. NDS bude viesť súťažný dialóg najmenej so štyrmi uchádzačmi, ktorých vyberie podľa eliminačných kritérií po splnení podmienok účasti. Zo všetkých prihlásených do súťaže vyberie do súťažného dialógu tých najlepších. Po ukončení dialógu vyzve uchádzačov na predloženie konečných ponúk. NDS aj v tomto prípade použije na hodnotenie ponúk kvalitatívne kritériá, v ktorých bude hodnotiť okrem ceny (váha 45 %) aj lehotu na prípravu projektovej dokumentácie (5 %), lehotu na dokončenie stavby a sprejazdnenie diaľnice (3 %) a environmentálne kritériá (15 %).

Rozdelenie na štyri etapy

Pre čo najrýchlejšie dokončenie úseku D1 je verejné obstarávanie rozdelené na štyri etapy. Výsledné predpokladané náklady na výstavbu úseku D1 s tunelom Višňové sú zhruba 515 mil. eur bez DPH, a to vrátane už vyfakturovaných asi 170 mil. eur bývalému taliansko-slovenskému zhotoviteľovi Salini Impregilo a Dúha, a. s. Z toho náklady na zhotovenie hlavnej trasy sú spomínaných 260,9 mil. eur bez DPH. Zvlášť sa budú súťažiť dodanie technológie tunela za 45 mil. eur, výstavba strediska údržby a centrálneho operátorského pracoviska za 25 mil. eur a odpočívadla Turie za 15 mil. eur.

NDS pred vyhlásením súťaže opakovane konzultovala návrh súťažných podkladov s odbornou verejnosťou v rámci tzv. prípravných trhových konzultácií, následne všetky relevantné návrhy zapracovala do súťažných podkladov. Projekt posúdil Útvar hodnoty za peniaze, inštitút INEKO. Súťažné podklady boli tiež predmetom ex ante kontroly zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). NDS do súťažných podkladov zapracovala všetky návrhy a pripomienky ÚVO. Tendrovú dokumentáciu odsúhlasilo aj ministerstvo dopravy a výstavby.