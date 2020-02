Banky opäť zdvihli poplatky

"Napriek tomu, že sme pristúpili k viacerým interným úsporným opatreniam, časť zvýšených nákladov, aj keď neradi, musíme zohľadniť v Sadzobníku poplatkov,“ povedala Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky. Jej klienti tak musia od marca rátať napríklad so zvýšením poplatku za Užitočný účet z 5 na 5,90 eura.

Od marca si za bankové služby viac priplatia aj klienti Tatra banky. "Poplatky využívame aj ako nástroj na motivovanie klientov využívať digitálne kanály,“ povedal hovorca Tatra banky Boris Fojtík. V tomto finančnom dome si priplatia hlavne tí, čo budú vyberať peniaze z bankomatov alebo používať platobné karty mimo predplatených balíkov služieb. Hore však pôjde aj poplatok za spracovanie prijatej platby – a to z 15 na 20 centov.

Zmráka sa aj nad bezplatnými účtami. Tie na slovenskom trhu už ponúkajú len tri menšie banky. V prípade využitia ich služieb sa ľudia musia zmieriť s minimálnou sieťou pobočiek a bankomatov. Väčšie banky už ľuďom nechcú dávať účty zadarmo a čoraz viac zvyšujú poplatky za svoje služby. "Tohtoročnou novinkou je, že zdražovanie sa začína dotýkať aj predplatených balíkov bankových služieb,“ hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti Finančná Hitparáda Maroš Ovčarik. Niektoré finančné domy cenu zdvihli priamo, vysvetľuje, iné ju nechali nezmenenú, ale okresali počet poskytovaných služieb.

S príchodom nového roka si tak viacerí ľudia všimli, že banky im strhli pár eur za vedenie bezplatných účtov. "V mojej banke spoplatnili desiatimi centami všetky prichádzajúce SMS správy a informáciu o zostatku na účte mám len vtedy, ak si ju nechám poslať na e-mail,“ povedal Jakub Vereš. Ten v hlavnom meste Slovenska pracuje ako dátový analytik v jednej IT firme.

Zdražovanie z úvodu roka nebude jediné a podľa odborníkov v tomto roku musia byť klienti bánk pripravení na viacero zdražovaní poplatkov. Už v roku 2019 potiahli zisky bánk práve rastúce výnosy z poplatkov. Tie vlani stúpli o 2,5 percenta na sumu 618 miliónov eur. Niektoré finančné domy aj zoštíhlili počet zamestnancov. Minulý rok tak slovenský finančný sektor ukončil v polpercentnom pluse so ziskom 643 miliónov eur.

V časoch nízkych úrokových sadzieb prichádzajú totiž banky o vysoké zisky z požičiavania peňazí a nepomáha im ani rastúci objem úverov. Len v decembri minulého roka si Slováci na bývanie požičali 1,33 miliardy eur. Ide o druhý najvyšší mesačný objem poskytnutých úverov v celej histórii Slovenska. Napriek tomu v roku 2019 čisté úrokové výnosy klesli o 2,3 percenta a dosiahli hodnotu 1,723 miliardy eur. Za zlým výsledkom stoja čoraz nižšie úroky z pôžičiek. "Úroková sadzba nových úverov na bývanie klesla na historické minimum 1,094 percenta,“ uviedla Slovenská banková asociácia.

Tento rok však bude finančné domy do zdražovania tlačiť aj zvýšený bankový odvod. Ten totiž stúpol z 0,2 na 0,4 percenta. Banky tak prídu o desiatky miliónov eur. Hneď v úvode roka zmenili svoje cenníky Slovenská sporiteľňa, ČSOB banka, UniCredit Bank a OTP banka.

Vraj nie pre odvod

Napriek tomu väčšina finančných domov súčasné zdražovanie nespája so zavedením bankového odvodu. "Aktuálne kvôli zvýšenej bankovej dani neplánujeme zvyšovať poplatky. Vynaložené prostriedky by sme však radšej investovali napríklad do vývoja nových digitálnych služieb pre klientov či do rýchlejších procesov,“ povedala Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne. Tá s príchodom nového roka zvýšila poplatok za zobrazenie zostatku na účte v bankomate inej banky z 0,30 na 0,50 eura. Na druhej strane úplne zrušila poplatok vo výške 2 eur za vydanie GRID karty.

Ceny základných balíkov služieb nechala v úvode roka bez zmeny ČSOB banka. Zdvihla však napríklad poplatok za upomienku na úhradu debetného zostatku na účte. Tá ešte minulý rok stála päť eur plus náklady na poštovné a v tomto roku má už jednotnú cenu sedem eur. "Ide o zmeny, ktoré sme klientom avizovali ešte začiatkom novembra 2019 a nesúvisia so zavedením bankového odvodu,“ uviedla Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB banky.

S príchodom nového roka sa snaží zvýšením cien klientov motivovať k využívaniu bezplatných on-line služieb UniCredit bank. "Zdraželi napríklad výpisy zasielané poštou z 2 eur na 4 eurá, tu existuje alternatíva e-mailových výpisov zasielaných zadarmo,“ povedala jej hovorkyňa Zuzana Ďuďáková. Banka zaviedla aj nový poplatok 10 eur za zaslanie karty alebo PIN na pobočku banky, keďže existuje bezplatná alternatíva zaslania na domácu adresu, dodala.

Len do 400 eur

Približne pred troma rokmi štát prikázal súkromným bankám viesť účet zadarmo ľuďom s čistým mesačným príjmom do 400 eur. V tom čase sa vláda práve týmto opatrením snažila ľudí ochrániť pred prudkým zdražovaním bankových poplatkov. "Problém je v tom, že dnes už aj ľudia pracujúci za minimálnu mzdu zarobia viac ako 400 eur za mesiac,“ upozornil Ovčarik. Zároveň banky týmto účtom nerobia žiadnu reklamu, vysvetľuje. Výsledkom tak je minimálny záujem o ne – aj napriek zaujímavo nastavenej ponuke bezplatných služieb.

Ľudia s mesačným príjmom nad 400 eur majú nárok na účet za tri eurá. Lenže táto cena nie je už taká zaujímavá v porovnaní s ponukami súkromných bánk. Väčšina finančných domov totiž predáva vlastné účty spolu s balíkmi služieb za cenu dosahujúcu maximálne tri eurá za mesiac. Aktuálne si ľudia na Slovensku môžu vybrať z ponuky 25 bankových účtov, z ktorých až 16 sa predáva za cenu do troch eur.