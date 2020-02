Volkswagen žiada päť miliónov na elektromobily

Nemecký automobilový koncern plánuje v Martine vyrábať nový diferenciál pre vozidlá poháňané elektrickou energiou. Jedna z najziskovejších domácich firiem žiada slovenskú vládu, aby novú investíciu podporila daňovou úľavou vo výške päť miliónov eur. Rozšírenie výroby umožní v martinskom závode zamestnať 18 nových ľudí. Štátna pomoc na jedno nové pracovné miesto by tak dosiahla takmer 278-tisíc eur.

„Získať nový produkt sa nám podarilo vďaka dlhodobým aktivitám na zvýšenie konkurencieschop­nosti a vďaka úzkej spolupráci v našej oblasti obchodnej činnosti s ostatnými závodmi, ako aj v rámci Volkswagenu Slovakia,“ uviedol Christian Rauch, vedúci výrobného závodu Martin, v ktorom pracuje viac ako 800 zamestnancov. Samotný Volkswagen plánuje v najbližších dvoch rokoch investovať 14,4 milióna eur, celkovo by malo ísť až o 35 miliónov eur.

Pre prísne ekologické normy musí mať už o desať rokov v Európskej únii každý tretí predaný automobil nulové emisie CO2. Podľa analytika môže práve investícia do závodu v Martine pomôcť Slovensku naskočiť na prichádzajúcu vlnu výroby elektrických vozidiel. „Aj keď toto je výroba vyslovene pre potreby VW skupiny, jednak sa na Slovensko dostane know-how súvisiace s elektrickými pohonmi a jednak vznikne priestor aj pre potenciálne zapojenie dodávateľov,“ povedal analytik Revue priemyslu Martin Jesný. Práve väčšie angažovanie dodávateľov vo výrobe aj vývoji komponentov zvyšuje šance domácich automobilových závodov na získanie výroby čisto elektrických modelov.

Slovensku sa totiž zatiaľ veľmi nedarí presadiť vo výrobe elektromobilov. Situácia sa môže zmeniť, ak vyjde slovensko-americká spolupráca spoločnosti InoBat Wildcat Discovery Technologies. Tie plánujú s podporou slovenskej vlády investovať 100 miliónov eur do vybudovania závodu, ktorý bude schopný ročne vyrobiť až 150-tisíc batérií.

Nižšie dane za prácu pre 18 ľudí

Návrh na daňové prázdniny pre martinský závod je už v pripomienkovom konaní. To má byť ukončené už v polovici februára. „Cieľom investičnej pomoci v podmienkach Slovenskej republiky je podpora hospodárskeho rozvoja, konkurencieschop­nosti a vytvárania pracovných miest,“ píše v návrhu na schválenie investičnej pomoci ministerstvo hospodárstva. Investícia nemeckého automobilového koncernu vytvorí v meste Martin len 18 nových pracovných miest. "Všetky nové vytvorené pracovné miesta budú obsadené zamestnancami s vysokoškolským vzdelaním,“ priblížilo ministerstvo hospodárstva. Medzi budúce vytvorené pracovné pozície patrí podľa návrhu napríklad pozícia mechanik-mechatronik, špecialista výroby, špecialista v oblasti technickej normalizácie, PLC programátor, aplikačný programátor, pracovník v oblasti rádiometrie a spektrometrie

Závod v Martine vznikol v roku 2000 ako súčasť Volkswagenu Group Components. Odvtedy sa v Turčianskej kotline vyrábajú komponenty pre prevodovky a podvozky ako diferenciály, synchrónne krúžky či rôzne typy hriadeľov. „Viac ako 90 percent produkcie smeruje do koncernových závodov v Nemecku, kde sú zabudovávané do desiatok modelov vozidiel koncernových značiek,“ povedala hovorkyňa Volkswagenu Slovakia Lucia Kovarovič Makayová. Pred dvoma rokmi sa vo fabrike vyrobilo 383¤640 prevodoviek a 33,6 milióna automobilových súčiastok.

Cena za prepúšťanie zamestnancov

Dobré časy sa skončili minulý rok po tom, čo pre prísne ekologické normy začal klesať záujem o vozidlá so spaľovacími motormi. Zároveň pre obavy z krízy vo svete klesal dopyt aj po luxusných SUV vozidlách. Nezostalo iné, ako šetriť. Za tvrdé úsporné opatrenia nemecký automobilový koncern udelil bratislavskému závodu ocenenie "Transformer of the Year“. Práve slovenský závod totiž v konkurencii 15 fabrík práve slovenský závod urobil najväčší posun v rámci zvyšovania efektivity.

Pre súčasný nedostatok zákaziek automobilka plánuje zrušiť zmeny pripadajúce na záver prvého februárového týždňa. Zamestnanci sa pritom len nedávno vrátili do výrobných hál po skončení celozávodnej zimnej dovolenky, ktorá trvala od 20. decembra 2019 do 8. januára 2020. Práve získanie výroby nových elektrických vozidiel môže automobilke pomôcť zachovať plnú výrobu aj v budúcnosti.

V bratislavskom závode sa aktuálne vyrábajú veľké SUV automobily značiek Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Audi Q7 a Audi Q8. Už koncom tohto roka pribudne aj Škoda Karoq. Z malých mestských automobilov sa vo fabrike už vyrába Volkswagen up!, ŠKODA Citigo a SEAT Mii. Volkswagen Slovakia mal v roku 2018 obrat 10,38 miliardy eur a zisk pred zdanením bol 300,8 milióna eur. Len v tom roku sa investície nemeckého automobilového koncernu na Slovensku vyšplhali na 180,5 milióna eur. Pred dvoma rokmi bol priemerný plat zamestnanca 1 954 eur. V tejto sume nie sú započítané vysoké odmeny vrcholových manažérov. Pred dvoma rokmi pre Volkswagen Slovakia pracovalo 14 800 ľudí.