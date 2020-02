Lemikon na súd s Tiposom ťahá video Trnka - Počiatek

Video plné vulgarizmov ako dôkaz zlyhania štátu? Konflikt medzi lotériovou spoločnosťou Tipos a schránkovou firmou Lemikon naberá na obrátkach. Denník Pravda ako prvý informoval pred týždňom, že takmer dvadsať rokov starý súdny spor sa opäť ocitol na súde: Lemikon podal dovolanie, v ktorom znova žiada vyše 33,3-miliónové odškodné. Najnovšie podľa našich informácií právnici Lemikonu vytiahli novú zbraň – rozhodli sa na súde ako dôkaz využiť video zachytávajúce rozhovor medzi exministrom financií Jánom Počiatkom (Smer) a bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. To sa v médiách objavilo pred niekoľkými týždňami a oživilo celú kauzu – Počiatek v ňom totiž žiada Trnku o podporu pre svoje kroky, týkajúce sa Tiposu. Lemikon chce, aby toto video poslúžilo ako dôkaz o porušení práva schránkovej firmy na spravodlivý súdny proces.

Využitie spomínaného videa v súdnom spore potvrdil aj samotný Tipos. Ten však o úspešnosti využitia videa na súde pochybuje. „Odkaz na nahrávku nedokáže spochybniť existujúce rozhodnutia – pravdou totiž je, že Lemikon Limited nemá nárok voči spoločnosti Tipos,“ tvrdí hovorca spoločnosti Tipos Rastislav Čépe. Podľa neho sa schránková firma len účelovo snaží využiť medializované informácie, ktoré s minuloročným rozhodnutím Najvyššieho súdu nemajú nič spoločné. „Akokoľvek by sa aj Lemikon snažil spochybniť či dokonca zvrátiť výsledok sporu odkazom na existenciu nahrávky,“ vysvetľuje Čépe, „rozhodujúce je minuloročné rozhodnutie Najvyššieho súdu.“ Ten ešte vlani v lete žalobu Lemikonu voči lotériovej spoločnosti zamietol. Vychádzal totiž z faktu, že Tipos predáva hazardné hry na Slovensku a Sazka v susednej Českej republike.

Práve žalobou českej lotériovej spoločnosti Sazka sa ešte v roku 2000 celý spor začal. Dôvodom bol konflikt pri používaní ochranných známok hazardných hier Športka, Šanca či Mates. Obidve spoločnosti však pôsobia na rozdielnych trhoch, a preto medzi nimi nemôže prísť k nekalej obchodnej súťaži. Zároveň podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu neprišlo ani k zneužitiu ochranných známok Sazky.

„Ústavný súd Slovenskej republiky už v minulosti rozhodol o tom, že rozhodnutia, ktoré dali za pravdu Lemikon Limited, trpeli závažnými nedostatkami,“ povedal Čépe. A preto podľa neho bolo v súlade s právnym poriadkom, ak došlo na základe podaného mimoriadneho dovolania k ich preskúmaniu. Prvé rozhodnutie Najvyššieho súdu z roku 2008 totiž dopadlo v neprospech Tiposu.

Len minulý týždeň štátna lotériová spoločnosť dostala doplnenie mimoriadneho dovolania, v ktorom sa Lemikon odvoláva aj na spomínaný rozhovor medzi exministrom financií a Počiatkom. V ňom bývalý generálny prokurátor spomína aj to, že pozná sudcov Najvyššieho súdu a celé konanie so spoločnosťou Lemikon bude vybavené do dvoch mesiacov. Počiatek sa pýta, či by to nemohlo trvať dlhšie – aspoň pol roka. Aj prostredníctvom týchto vyjadrení sa právnici schránkovej firmy snažia spochybniť nestrannosť slovenských súdov. „Urobili sme všetko pre záchranu Tiposu, a o tom, či boli porušené ich práva (Lemikonu pozn. red.), musí rozhodnúť súd,“ obhajoval sa v utorok prostredníctvom SMS správy pre denník Pravda bývalý minister financií Počiatek.

Podľa informácií národnej lotériovej spoločnosti momentálne prvotné právne úkony v súvislosti s dovolaním vykonáva Krajský súd v Bratislave. Dovolací súd rozhoduje spravidla bez pojednávania. Následne spis poputuje na stôl Najvyššieho súdu. Tam o celej kauze bude rozhodovať senát, ktorého členovia v minulosti ešte nerozhodovali o kauze Tipos.

Starý spor

Najvyšší súd rozhodol najprv v prospech českej Sazky, vtedajší minister financií Počiatek sa spor rozhodol urovnať dohodou o vyplatení dvoch miliárd korún (teda 66,39 milióna eur). Peniaze mala zinkasovať cyperská spoločnosť Lemikon, ktorá získala pohľadávky spoločnosti žalujúcej strany.

V tom istom roku sa celá kauza prevalila. Stalo sa tak po tom, čo médiá informovali, že neznáma spoločnosť Lemikon dostala od štátu prvú splátku v hodnote 483 miliónov korún (16 miliónov eur). Počiatek okamžite čelil podozreniu, že nebráni slovenské záujmy, ale súkromnú spoločnosť Lemikon. Exminister financií totiž nepožiadal generálneho prokurátora o podanie mimoriadneho dovolania, ktoré zabránilo vyplateniu peňazí napríklad v kauze Duckého zmenky. Počiatek v tom čase svoje rozhodnutie obhajoval tým, že „presadil finančne najvýhodnejší variant pre daňových poplatníkov“. Trnka sa však neskôr na tlačovej konferencii, kde oznamoval podanie mimoriadneho dovolania, ministra naozaj zastal. Presne v zmysle toho, čo mu na videu sľúbil.

Vláda celú kauzu nakoniec riešila rýchlymi zmenami zákonov. Výsledkom bolo zastavenie ďalších platieb. Stalo sa to na základe rozhodnutia Trnku ako vtedajšieho generálneho prokurátora, ktorý vďaka zmene legislatívy získal právomoc pozastaviť vykonateľnosť súdneho rozhodnutia.

Následné súdne spory sa v auguste 2019 skončili víťazstvom Tiposu. V prípade, že bude verdikt právoplatný, môže Tipos vymáhať zaplatené peniaze od Lemikonu. To, či sa mu to podarí, je však v prípade schránkovej spoločnosti otázne.

Vyšetrovanie pokračuje

Pred necelými dvoma týždňami Trnku zadržala polícia, no vo vyšetrovacej väzbe pobudol len jeden deň. Na základe rozhodnutia špeciálnej prokuratúry bol totiž už na druhý deň na slobode. "V danom prípade nebola naplnená objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa,“ uviedla hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. Trnka ešte predtým čelil vyšetrovaniu v súvislosti s nezverejnením nahrávky Gorila, ktorá opisovala korupčné praktiky počas Dzurindovej vlády.

Prepustenie na slobodu ale neznamená, že neprišlo k spáchaniu trestnej činnosti. V súvislosti s kauzou Lemikon sa podľa prokuratúry dá vzhľadom na spomínané video hovoriť o existencii podozrenia z možného spáchania rôznej ekonomickej trestnej činnosti, upozornila pred vyše dvomi týždňami denník Pravda Tökölyová. "Bude preto potrebné zo strany polície preveriť ekonomické vzťahy a ich účel v danej veci a v prípade zistenia relevantných skutočností vyvodiť zodpovedajúce právne kroky,“ povedala vtedy pre denník Pravda Tökölyová. Celý prípad aj naďalej vyšetruje polícia.