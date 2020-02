Tunel Višňové? Premrhaná šanca ministerstva, hodnotí analytik

Výber zhotoviteľa a riešenie tunela Višňové na stavbe úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala považuje riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Rastislav Cenký za najväčší problém v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) v tomto volebnom období. „Najväčšia premrhaná šanca je nezrealizovanie reformy verejnej osobnej dopravy vo forme zriadenia Národnej dopravnej agentúry (dopravnej autority). Chybou bola tiež forma riešenia národného vodného dopravcu spôsobom, ktorý nemá preukázanú ekonomickú efektívnosť,“ uviedol Cenký pre agentúru SITA.

Analytik má tiež výhrady k slabej angažovanosti ministerstva dopravy pri riešení rekonštrukcie Hlavnej stanice v Bratislave, ako aj k akceptácii nevydarenej štúdie železničného uzla Bratislava či k prílišnému tlaku na projekty, ktoré boli národnostne orientované. Ako príklad uviedol súťaž na výstavbu úseku rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška.

Treba si určiť priority a stratégiu

„Problémom v posledných rokoch v doprave je, že nemáme jasne stanovenú dlhodobú stratégiu a priority, na ktoré by sme mali mať nastavený finančný plán. Dopravu a výstavbu cestnej a železničnej siete viac ovplyvňujú politici a málo odborníci, čo sa odráža vo výsledku. Napríklad, priorita spred tridsiatich rokov, diaľnica spájajúca východ a západ SR je v nedohľadne,“ poznamenal Cenký.

Ďalším veľkým problémom sú podľa neho neodborné a politické nominácie do vedení štátnych podnikov, ktoré siahajú až na výkonnú úroveň. „Nemáme jasne stanovené plány a hodnotiace kritériá, na základe ktorých by sme vedeli hodnotiť úspechy firiem a manažérov. Mali by sme rešpektovať víziu, stratégiu, koncepciu a plány,“ tvrdí riaditeľ IDH. Ako dodal, manažéri štátnych firiem by mali mať jasné hodnotiace kritériá a mali by byť odmeňovaní na základe ich plnení.