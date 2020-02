Ministerstvo podporí vybudovanie nabíjačiek v 72 mestách a obciach

Do pol roka by tak malo byť na Slovensku celkovo približne 400 AC nabíjacích bodov. Ako ďalej informoval rezort hospodárstva, na dotácie pre samosprávy vyčlenil 500 tis. eur, z tejto sumy sa pritom vyčerpá okolo 350 tis. eur.

Podporu najviac využili obce a mestá v Prešovskom, Nitrianskom a Košickom kraji. „Pre rozšírenie elektromobility je kľúčový rozvoj nabíjacej infraštruktúry. Cieľom tejto výzvy bolo podporiť predovšetkým budovanie nabíjacích staníc mimo hlavných diaľnic a rýchlostných ciest, a tiež v menej rozvinutých regiónoch. To sa nám podarí,“ uviedol minister hospodárstva Peter Žiga. Z pohľadu okresov pribudne najviac nabíjacích staníc v okresoch Komárno (5), Nitra (5), Michalovce (4). Tri nabíjacie stanice pribudnú aj v okresoch Senica, Medzilaborce a Spišská Nová Ves. V Bratislavskom kraji, ktorý má v súčasnosti najhustejšiu sieť nabíjacích staníc, pribudnú dve nabíjačky v okrese Malacky.

Rezort vyhlásil prvú výzvu na podporu výstavby verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily v júli 2019, žiadosti bolo možné podávať do 1. októbra. Aktuálne už pritom pripravuje druhé kolo. "Chceme rozšíriť okruh osôb oprávnených čerpať dotáciu. Okrem samospráv budú mať v druhom kole možnosť uchádzať sa o finančnú podporu aj podnikatelia,“ priblížil minister novinku. Keďže do druhého kola sa presunú aj nevyčerpané finančné prostriedky z prvého kola, celková suma, ktorá sa by sa mala prerozdeľovať, bude 650 tis. eur.