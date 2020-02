Požiadavky štrajkujúcich dopravcov by stáli pol miliardy eur

Len výpadok príjmov z výberu mýta v rokoch 2021 a 2022 by predstavoval 442,5 milióna eur, ak by bol zrušený terajší mýtny systém, ako to žiadal UNAS. Informovala o tom vo štvrtok Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) s tým, že to by znamenalo jej okamžitú prvotnú platobnú neschopnosť a druhotné dopady na finančnú situáciu dodávateľov a ekonomiku SR v zamestnanosti a platobnej schopnosti.

Zastavenie mýtneho systému by podľa diaľničiarov zároveň spôsobilo neschopnosť plniť zmluvné záväzky z už uzatvorených zmlúv a z toho vyplývajúce zmluvné sankcie, porušenie záväzných kovenantov investičných úverov a hroziaci cross default NDS s okamžitým splatením zostatkov investičných úverov v objeme 112 miliónov eur. Navyše by to viedlo k porušeniu podmienok prevádzkových úverov a okamžitému splateniu rámcov prevádzkových úverov za 150 miliónov eur.

„NDS rovnako pripomína, že zmeny v mýtnom systéme spôsobené požiadavkami autodopravcov v rokoch 2014 a 2016 znamenajú za roky 2014 až 2022 stratu vo výške 388,8 milióna eur na strane výberu mýta a naopak zisk, respektíve úsporu autodopravcov vo výške 364 miliónov eur,“ uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Napriek tomu NDS s dopravcami rokovala o ďalších zľavách v mýtnom systéme, ktoré však UNAS odmietol.

Neuplatnením valorizácie v tomto roku autodopravcovia do konca roka 2020 získavajú ďalších 6,2 milióna eur. „Autodopravcovia s vozidlami nad 3,5 tony budú môcť využívať množstevné zľavy z mýtnych sadzieb už od prvého najazdeného kilometra v kalendárnom roku. Pre dopravcov to bude znamenať do roku 2022 úsporu vo výške 12,61 milióna eur,“ upozornila Michalová. „Neuplatnením valorizácie a novými zľavami na mýte dopravcovia do roku 2022 ušetria 32,81 milióna eur, presne o túto sumu menej vyberie na mýte NDS,“ dodala hovorkyňa.

Protestná jazda kamiónov

UNAS avizoval, že v piatok 7. februára plánuje v Bratislave zorganizovať protestnú jazdu osobných a úžitkových automobilov s následným protestným zhromaždením pred Úradom vlády SR. Cieľom je podľa únie otvorenie zmluvy o mýtnom systéme a jej dodatkov, ako aj vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti.

UNAS ukončil 29. januára blokovanie hraničných priechodov s tým, že ostáva naďalej v pohotovosti. Autodopravcovia obnovili deň predtým štrajk, resp. protest za splnenie svojich požiadaviek na zníženie sadzieb dane z motorových vozidiel o 50 percent a výrazné zvýšenie zliav z mýta zo súčasných 3 % až 11 % na 18 % až 27 %.

Európska smernica umožňuje členským štátom Európskej únie uplatňovať maximálne zľavu 13 % z poplatku za využívanie dopravnej infraštruktúry nákladnými vozidlami. Ministerstvá financií a dopravy a výstavby označili požiadavky UNAS-u za nereálne. Oba rezorty sa napokon dohodli so Združením cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia na zľavách zo sadzieb dane z motorových vozidiel zhruba v objeme 30 miliónov eur ročne a na zľavách z mýta od prvého najazdeného kilometra približne za takmer 8,5 milióna eur za rok.