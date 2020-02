Gumové medvedíky pre dospelých rozhnevali Haribo

Kto by nepoznal gumové cukríky pre deti? Jedny z najznámejších sú medvedíky od nemeckej spoločnosti Haribo. Len nedávno sa na trhu objavila verzia pre dospelých s alkoholovou náplňou od španielskej značky Osito & Co. – v preklade Medvedík a spol. To nemeckého výrobcu s vyše storočnou tradíciou viac ako rozčertilo. A rozbiehajúcemu sa startupu, za ktorým stojí Ander Mendéz, Tamar Gigolashviliová a Julen Justa z Baskicka, zaslal v januári list s príkazom na zastavenie činnosti.