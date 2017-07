Korčok: Európske jadro sa bude formovať okolo obrany, duplikovať NATO nebude

V žiadnom prípade ale nejde o budovanie spoločnej európskej armády a ani sa nebude duplikovať úloha Severoatlantickej aliancie. Slovensko tiež založí medzirezortnú skupinu, ktorú bude viesť rezort obrany a na ktorej sa povie, čo môže Slovensko do spoločných obranných spôsobilostí ponúknuť, ďalej uviedol Korčok.

„Máme dva dôvody, prečo musíme robiť v oblasti obranných kapacít a spôsobilostí oveľa viac. Tým prvým je, že sa mení svet. EÚ sa nemôže už spoliehať, že nám vždy a za každých okolností pomôžu naši partneri. USA dlho hovoria, že od nás očakávajú viac,“ vysvetlil Korčok. Druhým dôvodom je podľa neho to, že ak hľadáme odpoveď pre budúcnosť EÚ, tak hľadáme oblasti, kde môžeme spolupracovať viac na prospech občanov a ukázať, že Únia je pridanou hodnotou. Takou je oblasť obrany.

„EÚ dnes potrebuje oveľa silnejšiu zahraničnú politiku, ale zahraničnú politiku môžete mať len vtedy, ak ste v istom momente pripravení ísť napríklad do krízových operácií pod velením EÚ. Dnes na to pripravení nie sme,“ vysvetlil ďalej Korčok s tým, že dnes je podstatné politické rozhodnutie, že sa ideme vybrať týmto smerom.

„Prijalo sa konkrétne rozhodnutie o vytvorení stálej štrukturovanej spolupráce. Do troch mesiacov budú prijaté konkrétne kritériá a pre Slovensko to je obrovská výzva. Tu nám nemôže ujsť vlak. To nebude nábor do tejto spolupráce, to bude prísny výber,“ vyhlásil Korčok.

V debate o európskom jadre a obrane participuje aj minister obrany Peter Gajdoš. Vznikne medzirezortná skupina, ktorú bude viesť ministerstvo obrany, kde si podľa Korčoka musíme povedať, čo chce Slovensko dať do spoločných obranných spôsobilostí. Konkrétne veci by mali byť známe do konca roka.

V debate o posilnení obrany v Európskej únii zaznievajú aj hlasy, ktoré varujú pred tým, aby sa zbytočne neduplikovali úlohy Severoatlantickej aliancie. „NATO sa nebude duplikovať, každá krajina – členská EÚ a členská krajina NATO – má svoje ozbrojené sily a tie sa používajú pod hlavičkou rôznych organizácií. NATO nemá vlastnú armádu – armády majú len členské krajiny,“ vysvetlil štátny tajomník a dodal, že NATO naďalej považujeme za kľúč kolektívnej obrany. „Nič také ako článok 5 Washingtonskej zmluvy Európska únia budovať nejde, ale my sa nemôžeme len dívať na svet okolo nás,“ povedal Korčok s tým, že EÚ musí mať nástroje zahraničnej politiky, ktoré dnes nemáme.