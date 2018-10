EÚ neustúpila. Britskí konzervatívci ju kritizujú

V anglickom Birminghame, kde sa koná výročná konferencia vládnych konzervatívcov, v nedeľu vyšli do ulíc odporcovia brexitu.

V anglickom Birminghame, kde sa koná výročná konferencia vládnych konzervatívcov, v nedeľu vyšli do ulíc odporcovia brexitu. Autor: SITA/AP

Ustúpte, lebo brexit bude bez dohody. V duchu takýchto odkazov do Bruselu sa začala štvordňová výročná stranícka konferencia vládnych konzervatívcov. Tí však zostávajú vnútorne rozdelení v tom, aké vzťahy by Británia mala mať s EÚ po brexite. Navyše EÚ stále dáva najavo, že pri vyjednávaní vo vlastnom záujme nemieni prekročiť svoje červené čiary, s čím zrejme nerátali ani niektorí odporcovia brexitu.

Postoj EÚ, ktorá nedávno na neformálnom summite v Salzburgu odmietla predstavy britskej premiérky Theresy Mayovej o tom, že Británia by čiastočne zostala súčasťou spoločného trhu a ponechala by si len výhody, časť konzervatívcov znáša veľmi ťažko. Šéf diplomacie Jeremy Hunt, ktorý na tomto poste vystriedal stúpenca tvrdého brexitu Borisa Johnsona, zašiel tak ďaleko, že pri obhajobe Mayovej plánu prirovnal EÚ k Sovietskemu zväzu. „EÚ vznikla na ochranu slobody. Bol to Sovietsky zväz, ktorý ľuďom bránil, aby odišli. A poučenie z histórie je jasné. Ak premeníte klub EÚ vo väzenie, túžba z neho odísť sa nezmenší, narastie,“ vyhlásil Hunt na konferencii konzervatívcov v Birminghame.

Jeho slová vyvolali v EÚ pobúrenie. Medzi prvými zareagovala veľvyslankyňa Lotyšska v Londýne. „Pre vašu informáciu: Po ilegálnej okupácii v roku 1940 Sovieti usmrtili, deportovali a uväznili státisíce obyvateľov Lotyšska a zničili životy troch generácií, kým EÚ priniesla prosperitu, rovnosť, rast a rešpekt,“ napísala na twitteri lotyšská veľvyslankyňa Baiba Bražeová. Hovorca Európskej komisie Margaritis Schinas zas na slová britského šéfa diplomacie zareagoval poznámkou, že „všetkým – a špeciálne ministrom zahraničných vecí – by občas nezaškodilo otvoriť učebnicu histórie“.

Do kritiky EÚ sa pustil aj minister pre brexit Dominic Raab, ktorý vo vláde nahradil stúpenca brexitu Davida Davisa. Davis podobne ako Johnson odstúpil pre nesúhlas s Mayovej plánom. Zložité rokovania medzi EÚ a Britániou sa však ani po zmenách v britskej vláde a kompromise, ktorým Mayová chcela uspokojiť stúpencov i odporcov brexitu, stále neuzavreli. Konečná verzia tzv. rozvodovej zmluvy, ktorá mala byť hotová do októbrového summitu EÚ, sa nestihne, najneskôr by však mala byť dotiahnutá do novembra.

Britskí ministri teraz na straníckej konferencii jeden po druhom varovali EÚ pred hrozbou brexitu bez dohody, čo by poškodilo obe strany. V skutočnosti však Mayová čelí opozícii aj vo vnútri strany a nemá v nej zabezpečenú jednoznačnú podporu pre svoj plán. O niečo miernejší tón voči EÚ zvolil minister financií Philip Hammond, ktorý patrí k stúpencom zachovania čo najužších vzťahov medzi EÚ a Britániou. Upozornil, že odchod bez dohody by poškodil britskú ekonomiku a podľa ekonómov by znamenal najhorší možný scenár.

Hammond pripomínal, že po brexite zostanú Británia a EÚ susedmi. Aj on obhajoval Mayovej plán a vyzýval EÚ na pragmatický prístup. „Pán (Donald) Tusk hovorí, že to nebude fungovať. Ale to hovorili ľudia aj v roku 1878 o žiarovkách. Našou prácou je dokázať, že sa mýli,“ povedal Hammond k vyhláseniu šéfa Európskej rady Tuska v Salzburgu k Mayovej plánu.

Zmierlivý tón Hammonda si ale na konferencii nevyslúžil taký ohlas, aký získali ostrí kritici EÚ pri svojich nedeľných vyhláseniach. Pre premiérku je nateraz hlavným cieľom dosiahnuť medzi konzervatívcami jednotu a odvrátiť hrozbu predčasných volieb. „Môj odkaz strane je – poďme sa spojiť a získať pre Britániu čo najlepšiu dohodu,“ povedala Mayová pre BBC.

Stúpencom tvrdého brexitu vnútri konzervatívcov sa nepáči Mayovej plán a hrozia, že Mayovej dohodu s EÚ pri hlasovaní v parlamente nepodporia. Na nich sa tiež zamerali vystúpenia niektorých konzervatívcov. Člen Snemovne lordov Digby Jones si vyslúžil potlesk, keď Johnsona označil za irelevantnú a hrubú osobu. Minister financií Hammond Johnsona označil za človeka, ktorý nedokáže viesť „dospelácku“ politiku.

Mayovej kabinet má v parlamente menšinu, vládne s tichou podporou severoírskych probritských nacionalistov. Dohodu s EÚ, vyjednanú na základe princípov Mayovej plánu, odmietajú podporiť opoziční labouristi, ale aj časť konzervatívcov, ktorí sú za zachovanie čo najužších vzťahov Británie s EÚ a žiadajú nové referendum o brexite.