Každý má právo na drihé referendum o brexite, tvrdí europoslankyňa Mary Honeyballová

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska by malo zotrvať v Európskej únii. Britská europoslankyňa za Labouristickú stranu Mary Honeyballová to uviedla pre TASR počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.

Domnieva sa, že britská vláda počas posledných dvoch rokov zlyhala pri hľadaní dohody. V súčasnosti podľa nej nikto ani netuší, ako bude dohoda vyzerať. „Po tom, ako (britská premiérka) Theresa Mayová predstavila svoj plán, je skutočne na mieste obávať sa toho, že by sme mohli z EÚ odísť bez dohody a to by mohlo byť pre všetky strany zmätočné. Navyše mnoho podnikov a organizácii sídliacich vo Veľkej Británii sa už pripravuje na možnosť tohto zlého scenára,“ konštatovala europoslankyňa.

Britské referendum o členstve v EÚ z júna 2016 podľa Honeyballovej použil bývalý premiér David Cameron ako nástroj na to, aby upokojil hlasy jeho kolegov, ktorí boli zástancami tzv. brexitu. „Bola to veľmi zlá myšlienka so slabými argumentmi, ktoré boli miestami zavádzajúce,“ dodala britská europoslankyňa.

Honeyballová upozornila, že momentálne sú Briti v patovej situácii, za ktorú nikto nehlasoval. „Každý má právo na druhú voľbu, pretože súčasná situácia je neudržateľná a nikto za ňu nehlasoval. Verím, že nové referendum by umožnilo ľuďom urobiť racionálne rozhodnutie,“ spresnila. Zároveň dodala, že skutočná hrozba nedosiahnutia dohody o brexite by mohla mať pre krajinu katastrofické dôsledky.

Europoslanci v utorok v Štrasburgu predostreli svoje priority pred ďalším zasadnutím Európskej rady. Hlavy štátov a vlád EÚ by mali 18. októbra diskutovať o brexite, migrácii, vnútornej bezpečnosti a vonkajších vzťahoch. V novembri by sa mal konať mimoriadny summit o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vyslovil na nedávnom neformálnom summite v Salzburgu nádej, že sa dovtedy podarí dospieť k dohode s Britániou. Rakúsko je momentálne predsedajúcou krajinou Rady EÚ.