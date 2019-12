Priemysel ustúpi klíme, Európa chce byť zelená

Európska zelená dohoda (European Green Deal) zasiahne hospodárstva všetkých krajín EÚ. Slovensko už robí konkrétne kroky, ale podľa novej dohody bude musieť ísť ešte ďalej. Nateraz by sme mali do roku 2030 zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie zo súčasných približne 12 % na 19,2 %. Vyplýva to z návrhu národného energetického a klimatického plánu z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktorý v stredu schválila vláda.

Rezort hospodárstva sa po niekoľkých mesiacoch pripomienkovaní pôvodného návrhu priklonil k nižšiemu podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE), keď v hre bolo aj zvýšenie na 20 %. Nový plán vyvolá zrejme potrebu podpory obnoviteľných zdrojov, čo môže byť v záujme ekológie, ale na úkor cien energií.

Podľa Vladimíra Baláža zo Slovenskej akadémie vied je Európska zelená dohoda pre každú krajinu výzvou.

"Je to výzva aj pre Slovensko, pretože sme výrobcom automobilov, ktorý ešte stále vyrába prevažne naftové a benzínové motory. Určite sa budeme musieť posunúť viac k elektromobilite a k zeleným riešeniam,“ povedal.

Zároveň dodal, že nie je nutné vidieť situáciu negatívne. "Je to výzva na inovácie. Keď nás dohoda takto tlačí, znamená to, že to nebudeme môcť odkladať. Zároveň nám to zabezpečí pracovné príležitosti a rozvoj ekonomiky ako takej,“ dodal. Celý princíp funguje tak, že niekto to bude musieť vyrobiť, a niekto si to musí kúpiť. To istým spôsobom podľa Baláža podporí spotrebiteľský do­pyt.

"Ak dokážeme zabezpečiť, že sa budú elektrické autá vyrábať u nás a nie v Maďarsku či Česku a zachytíme tento trend včas, bude to pre nás dobré. Keď nie, bude to problém,“ uzavrel Baláž.

Zelená dohoda je novou európskou stratégiou rastu. Zameriava sa na boj proti zmene klímy a ďalšie environmentálne ciele v oblastiach, ako sú doprava, energetika, znečisťovanie, poľnohospodárstvo, obehové hospodárstvo a biodiverzita. Znížením emisií sa podľa Leyenovej zároveň vytvoria nové pracovné miesta a zvýši sa kvalita života.

„V celej Európe mladí aj starí ľudia žiadajú nielen opatrenia v oblasti klímy, ale menia svoj životný štýl: napríklad pri dochádzaní používajú bicykle alebo verejnú dopravu. Rodičia si vyberajú opätovne použiteľné plienky a spoločnosti sa vzdávajú plastov na jedno použitie a prinášajú na trh udržateľné alternatívy. Mnohí z nás sú súčasťou tohto globálneho hnutia,“ povedala Leyenová. Cieľom zelenej dohody je investícia do čistej energie a rozšírenie obchodovania s emisiami. Tým sa má podporiť aj hospodárstvo všetkých krajín a zachovanie biodiverzity.

Firmy už znižujú svoje uhlíkové stopy a vyvíjajú čisté technológie, ktoré nezaťažujú naše ovzdušie. Aby však podnikatelia prešli na ekologickejšiu výrobu, potrebujú na ňu financie. EK preto poskytne európsky investičný plán, ktorým v nasledujúcom desaťročí podporí investície sumou 1 bilióna eur. V budúcom roku Európska komisia navrhne aj prvý európsky zákon o klíme, ktorý bude zásadný pre investorov, inovátorov a podnikateľov, ktorí potrebujú jasné pravidlá na plánovanie svojich dlhodobých investícií. EK taktiež zabezpečí pomoc európskym krajinám, ktoré budú musieť urobiť v tejto oblasti najväčšie zmeny. Do týchto krajín chce Európska centrálna banka počas siedmich rokov investovať 100 miliárd eur.

Európska zelená dohoda a klimatické ciele

Schváli sa európsky klimatický zákon na dosiahnutie cieľov do roku 2050.

na dosiahnutie cieľov do roku 2050. Rozšíri sa systém obchodovania s emisiami.

obchodovania s emisiami. Európska daň z uhlíkových emisií do roku 2030 zníži emisie.

do roku 2030 zníži emisie. Plán je znížiť emisie v roku 2030 na 55 % oproti hodnotám z roku 1999 (doteraz bol plán znížiť emisie o 40 %)

na 55 % oproti hodnotám z roku 1999 (doteraz bol plán znížiť emisie o 40 %) Zavedie sa udržateľný investičný plán Európy na podporu súkromných investícií.

Európy na podporu súkromných investícií. Vznikne Fond spravodlivého prechodu so zdrojmi 35 miliárd eur a stanoví sa Stratégia biodiverzity do roku 2030.

so zdrojmi 35 miliárd eur a stanoví sa Stratégia biodiverzity do roku 2030. Vznikne nový akčný plán obehového hospodárstva.

Zdroj: Európsky parlament