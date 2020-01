Brexit: hodiny ďalej tikajú

V Londýne, kde bude o hodinu menej, tento historický okamih neodbije legendárny Big Ben. Ikonická veža Westminsterského paláca, sídla britského parlamentu, sa rekonštruuje. Namiesto slávnostného rozozvučania 13-tonového zvona tak Spojené kráľovstvo z únie vyprevadí časový odpočet premietaný na sídlo britských premiérov na Downing Street, pred ktorým predseda vlády Boris Johnson prednesie svoj slávnostný prejav.

Je vám ľúto, že Veľká Británia odchádza z Európskej únie? áno nie neviem Zobraziť výsledky ankety nie 62,8% áno 32,2% neviem 5,0%

Hoci ide o nesporný historický medzník, šesťdesiatšesť miliónov Britov a 450 miliónov zostávajúcich občanov Európskej únie sa v sobotu nezobudí do iného sveta. Pre ľudí v Spojenom kráľovstve a európskej dvadsaťsedmičke sa predbežne nič prevratné nedeje. Do konca tohto roka zostane Británia stále akoby členom EÚ. S tým rozdielom, že už nebude rozhodovať o tom, aké normy bude EÚ prijímať.

Do konca roka bez zmeny

Slováci budú môcť naďalej na občiansky preukaz alebo pas cestovať do Británie, rovnako ako Briti na Slovensko. Stále bude možnosť ísť do Británie za prácou bez toho, aby si bolo treba vybavovať pracovné povolenie a víza. Telefonáty príbuzným a známym do Británie nebudú o nič drahšie ako doteraz. Všetko to však bude platiť možno len do konca roka.

Skutočný brexit môžu občania a podnikatelia pocítiť až od budúceho roka. Dovtedy – teda o 11 mesiacov – sa obe strany budú snažiť vyrokovať a schváliť novú dohodu, ktorá určí budúce vzťahy a pravidlá medzi EÚ a Britániou. "Rokovania o ďalších vzťahoch EÚ a Británie budú azda ešte zložitejšie ako vyjednávania o zmluve o vystúpení Spojeného kráľovstva,“ upozornil pre Pravdu František Ružička, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí.

Slovensko bude mať pri týchto rokovaniach svoje priority. „Komfort stotisíc Slovákov, ktorí žijú v Británii. Aby sme získali záruky, že v zásade naďalej budú môcť pracovať a študovať v krajine a využívať výhody, ktoré dnes majú ako občania EÚ. Druhou dôležitou vecou je obchod… Chceme pri dohode o voľnom obchode udržať beztarifnú a bezcolnú spoluprácu. Práva občanov a obchod určite budú prioritou pre všetkých. Neviem si predstaviť opak,“ povedal Ružička.

Rokovanie je obrovskou výzvou

Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier, ktorý viedol aj rokovania o rozvodovej zmluve, označil chystané rokovania za „obrovskú výzvu“. V deň brexitu podľa neho začnú opäť tikať hodiny. Na vyrokovanie obchodnej zmluvy v priebehu pár mesiacov je určený veľmi krátky čas, predĺženie prechodného obdobia o najviac dva roky však britský premiér Boris Johnson odmieta.

Hlavná zmena, ktorá od soboty nastane, nebude navonok veľmi viditeľná. Británia, ktorá bola doteraz členom EÚ, bude susedom. Už nebude spolurozhodovať o ďalšom vývoji EÚ, spoločných politikách a stratégiách, nebude pri diskusiách a hlasovaní o tom, čo bude a nebude v EÚ platiť. Tri a pol roka po tom, čo Briti v referende zaskočili sami seba a rozhodli o odchode z EÚ, Británia už nebude členom najväčšieho obchodného bloku sveta, ktorým EÚ zostáva aj po brexite.

„Realita je taká, že EÚ je spolkom 27 krajín, kým Británia je len jedna krajina. Máme populáciu a trh so 450 miliónmi ľudí, Spojené kráľovstvo asi 60 miliónov. Takže keby to boli dva tímy, ktoré proti sebe nastupujú vo futbale, kto by podľa vás mal silnejší tím,“ komentoval na BBC írsky premiér Leo Varadkar chystané rokovania o partnerskej dohode.

Stráca Británia aj EÚ

Británia brexitom svoje postavenie vo svete oslabuje, čo sa prejaví pri rokovaniach s inými obchodnými partnermi, ako sú USA alebo Čína. Ale brexitom stráca aj EÚ vrátane Slovenska. Mimochodom, Británia bola medzi prvými, čo Slovensku po vstupe do EÚ otvorili pracovný trh. V Británii krátko alebo dlhšie študovali stovky mladých Slovákov, mnohí si tam založili rodiny.

Aj v záujme EÚ je to, aby vzťahy so susednou Britániou zostali čo najtesnejšie. „Verím, že Spojené kráľovstvo a Európska únia majú obojstranný záujem o čo najužšie možné partnerstvo,“ vyhlásila šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. „Nijaké nové partnerstvo nevráti späť výhody toho, byť súčasťou jednej únie. Ale máme povinnosť hľadať to najlepšie pre britských občanov a občanov EÚ vo svete po brexite,“ dodala.

Europoslanec a bývalý belgický premiér Guy Verhofstadt sa v europarlamente lúčil s Britániou ako členským štátom slovami: Nie zbohom, ale dovidenia. Vzťahy medzi EÚ a Britániou však už nemôžu byť rovnaké ako doteraz. A ak sa Británia novými pravidlami začne od EÚ príliš vzďaľovať, teoreticky prípadná cesta späť bude komplikovanejšia.