Eurovoľby: Boj o voliča je vlažný

Akú stratégiu by mali strany zvoliť, aby k eurovoľbám prilákali viac voličov?

Silvia Porubänová, riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny

Jedna z možností je mobilizovať ľudí cez sociálne siete, cez virtuálny svet, ktorý je bližší mladej generácii, to je asi zásadná vec, preto sa asi aj tieto kampane zameriavajú na mobilizáciu mladých voličov. Druhá vec súvisí, samozrejme, so straníckou a politickou príslušnosťou, nemyslím k frakciám, ale k našim politickým stranám, že akým spôsobom sú schopné konkrétne politické strany na Slovensku mobilizovať svojich voličov. Myslím si, že len dostatočne známymi a sympatickými tvárami, ktoré sú schopné pritiahnuť záujem. Ale aj tak na rozdiel od parlamentných či prezidentských volieb toto nestačí. Ak niekto má pocit, že je zbytočné voliť v týchto voľbách, tak ani nejaký super kandidát, ani jeho politické preferencie ho nepresvedčia, aby k eurovoľbám išiel. Myslím, že by pomohla nepolitická, nestranícka kampaň alebo skôr osveta, ktorá by zdôrazňovala, prečo je potrebné voliť, a že je to rovnaká samozrejmá povinnosť ako pri parlamentných či prezidentských voľbách.

Emil Machyna, predseda Rady OZ KOVO

Ak budú mať ľudia nádej a uveria tomu, že Európa môže byť sociálna a môže pomôcť väčšine ľudí, tak pôjdu k voľbám a budú mať pocit, že sa ich to týka. Ak budú vnímať Európu skôr podľa rečí politikov, že je to negatívne, je to zlé, je veľmi ťažko ich presvedčiť, aby išli k voľbám. Negatívny obraz o Európe nie je spravodlivý, myslím, si, že Európa je dobrý projekt. Najlepšia forma presvedčovania je osobná komunikácia, keď sa stretávate s ľuďmi, tak máte spätnú väzbu, cítite ich emóciu a môžete reagovať. Ak budeme len písať a dávať informácie jedným smerom cez sociálne siete, tak spätná väzba tam nebude a nebudeme vedieť či sme komunikovali správne alebo nesprávne. Osobný kontakt je síce náročný, ale najefektívnejší. Eurokampaň je často o témach, ktoré ľudí nezaujímajú, ľudí zaujíma to, čo sa týka ich bežného života, čo prežívajú dnes, nie to, čo tu budeme mať o desať, pätnásť rokov. Ľudia chcú počuť príklady, ktoré ovplyvnia ich osobný život, či budú mať lepšiu životnú úroveň, či budú mať lepšie cesty, to je pre nich dôležitejšie. Aj v médiách je skôr viac negatívnych ako pozitívnych správ, a to nie je dobre. Ak negatívne správy idú nonstop, tak ľudia si vytvoria názor, že je to zlé, napriek tomu, že to nepoznajú.

Lucia Berdisová, Ústav štátu a práva SAV

Predovšetkým je dôležité búrať mýty o Európskej únii a o právomociach Európskeho parlamentu tak, aby reprezentácia Európskeho parlamentu bola vnímaná ako naša reprezentácia, nie ako cudzí prvok. V kampani je šanca ukázať, že okrem toho národného existuje aj európsky ľud, ktorého sme súčasťou. A tento ľud sa podieľa na európskej vláde aj a predovšetkým voľbami do Európskeho parlamentu. Neabstraktne treba vysvetľovať, aký má Európsky parlament zmysel, čo sa dá predovšetkým cez program. Ak bude EÚ a tak aj Európsky parlament vnímaný ako niečo naše, potom je väčšia šanca, že sa o to budeme zaujímať a zvýši sa aj účasť vo voľbách. Pri kampani by zároveň mali byť rešpektované a promované hodnoty európskeho práva vrátane Charty základných práv a slobôd.