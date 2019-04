Do Európskeho parlamentu mieri ďalší potomok talianskeho diktátora Mussoliniho

S blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa uskutočnia v dňoch 23. až 26. mája, zverejňujú politické strany a hnutia z členských krajín EÚ mená svojich kandidátov a kandidátok, ktorých by chceli vidieť v budúcom zložení europarlamentu. Jedným z nich by mohol byť Caio Giulio Cesare Mussolini, pravnuk talianskeho fašistického lídra Benita Mussoliniho, uviedla tlačová agentúra AFP.