Budeme doma v EÚ? Rozhodnú aj eurovoľby

Po eurovoľbách hrozí posilnenie radikálnych strán v europarlamente. Aj preto by občania Slovenska, ktorí považujú EÚ za svoju druhú vlasť, rozhodne nemali počas volieb zostať doma. Upozornil na to v rozhovore pre Pravdu Dionýz Hochel, poverený riadením Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Tá dnes v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku spúšťa kampaň k eurovoľbám s názvom "Tentoraz idem voliť - Doma v EÚ". V rámci ciest po Slovensku postupne obídu 17 okresných a krajských miest.

Prečo je dôležité ísť k eurovoľbám?

Pretože občania nevolia len svojich zástupcov do europarlamentu v priamych voľbách. Demokratické priame voľby do EP sa uskutočňujú od roku 1979. Občania svojou voľbou ovplyvnia aj novú podobu Európskej komisie, teda to, kto bude jej nový predseda. Vyššia účasť zároveň znamená aj väčšiu legitimitu. Podľa rôznych prieskumov verejnej mienky očakávame nárast antisystémových radikálnych extrémistických strán, ale zodpovedná voľba občanov môže napomôcť tomu, aby sa charakter Európskeho parlamentu nestratil a nenarušil sa konsenzus-teda že v europarlamente tvoria väčšinu umiernené stredopravé a stredoľavé proeurópske sily. Európske voľby sú aj voľbou za charakter EÚ. Občania, ktorí považujú EÚ za svoju druhú vlasť, by rozhodne nemali zostať doma. Alebo, ak budem citovať Edmunda Burka: Na to, aby zlo zvíťazilo, stačí málo: aby dobrí ľudia nerobili nič.“

Mobilizujú sa najmä radikálne strany. Ste pripravení na šírenie rôznych dezinformácií a falošných správ?

Vnímame nárast populistických strán, na sociálnych sieťach majú obrovský priestor tzv. fake news a nenávisť šíracie správy. Inštitúcie EÚ sa poučili z nárastu hoaxov. Európsky parlament má novú webovú stránku s názvom: Čo Európa robí pre mňa. Ponúka úspešné príklady európskej pomoci a investícii vo vašom meste, kraji, Slovenska aj iných štátov EÚ. Ukazuje na dobré riešenia, na ktoré poskytla pomoc EÚ. Európska komisia prišla so stránkou www.euromyty.sk. Tá vyvracia krok za krokom nezmysly o EÚ, ktoré sa šíria z neoverených zdrojov. Človek, ktorý sa nechce dať zavádzať, si tak nájde fakty a argumenty proti šíreniu nenávisti a nepravdivých správ.

Prečo je Slovensko rekordérom v EÚ v nízkej účasti v eurovoľbách?

Veľa sa hovorí o tzv. slovenskom paradoxe. Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že väčšina obyvateľov je spokojných s členstvom v EÚ a eurozóne. Ale keď nastane deň D, keď treba využiť volebné právo, voliť nejdú. Podľa prieskumov Eurobarometra sú na Slovensku dve skupiny takýchto nevoličov, ktorí sú naladení pozitívne, ale nevolia. Prvou skupinou, čo je veľmi prekvapujúce, sú mladí ľudia vo veku 18 – 24 rokov a najmä vysokoškoláci, ktorí naplno môžu využívať výhody EÚ napríklad štúdium v zahraničí cez program Erasmus, či uznávanie diplomov a vzdelania. Druhou takou skupinou sú podnikatelia a živnostníci, ktorí zas profitujú z možností voľného trhu.

Ale podnikateľom by predsa malo záležať na fungovaní spoločného trhu.

Je prekvapujúce, že patria k skupine nevoličov. Človek by očakával, že budú medzi prvými, ktorí pôjdu voliť. Preto organizujeme spolu s kolegami so Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku informačnú kampaň, ktorá má zvýšiť povedomie o členstve Slovenska v Európskej únii a o voľbách do Európskeho parlamentu. To, že sme súčasťou najužšej integrácie v EÚ, neznamená, že je to už raz dané navždy. Každá generácia si voľbami do Európskeho parlamentu definuje, akú chce Európu. Či súhlasí s dnešnou podobou EÚ, ďalšou integráciou alebo má o budúcnosti Európy iné predstavy.

Ako sa snažíte pritiahnuť ľudí k eurovoľbám?

Zdôrazňujeme, že Európska únia je dôležitá pre mladých ľudí, podnikateľov, strednú generáciu, seniorov. Cez internetovú stránku www.Tentorazidemvolit.eu informujeme verejnosť o tom, prečo je dôležité ísť voliť a ako sa do rozhodovania o budúcnosti Európy možno zapojiť. Zaregistrovalo sa do nej už vyše 8000 občanov Slovenska, čím sme sa v rámci EÚ dostali na ôsme miesto. V celej EÚ sa takto prihlásilo 250-tisíc ľudí, ktorí prejavili záujem ísť voliť. Navyše sa nám prihlásilo už 500 dobrovoľníkov, ktorí sami od seba upozorňujú na to, aké dôležité je prejaviť svoj názor a ísť voliť v Európskych voľbách. Posúvajú ďalej informácie, organizujú podujatia.. Je fantastické, že sa vytvorila takáto skupina dobrovoľníkov, ktorí sama mobilizuje ľudí vo svojom okolí. Chcel by som spomenúť, že nám veľmi pomáhajú s mobilizáciou mladých ľudí aj influenceri a youtuberi, ktorí majú veľký mediálny dosah v tejto vekovej kategórii.

Kto sa ešte podieľa na eurovolebnej kampani?

Naším najbližším partnerom je Zastúpenie Európskej komisie, veľa komunikačných aktivít organizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Ale musím povedať, že nenahradíme klasickú politickú prácu parlamentných strán, politickú predvolebnú kampaň, ktorá mobilizuje občanov voličov, čo patrí medzi základy demokracie. Táto ich úloha je nezastupiteľná. Verím ale, že tentoraz to bude iné a politické strany budú výraznejšie mobilizovať voličov, aby šli voliť 25. mája.