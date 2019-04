Informácie o eurovoľbách by voliči mali dostať do konca apríla

Informácie o májových eurovoľbách by mali voliči dostať do svojich poštových schránok 30. apríla. Uviedla to Michaela Paulenová z tlačového odboru kancelárie Ministerstva vnútra SR, doručenie informácie o mieste a čase konania volieb je v pôsobnosti obce.

Tí voliči, ktorým nepríde do konca mesiaca oznámenie o voľbách, by sa teda mali obrátiť na úrad obce, v ktorej majú trvalé bydlisko. Informácie o voľbách do Európskeho parlamentu voliči nájdu aj na webstránkach obcí, miest a mestských častí, alebo ich úradných tabuliach ako aj na stránke ministerstva vnútra, a to na adrese www.minv.sk.

Na Slovensku sa voľby do Európskeho parlamentu (EP) uskutočnia po štvrtý raz v sobotu 25. mája od 07:00 do 22:00. Predtým sa konali v rokoch 2004, 2009 a 2014. Voliť v nich budeme 13 europoslancov spomedzi 31 zaregistrovaných politických subjektov, ktoré ponúkajú 340 kandidátov.

Výsledky hlasovania budú známe až deň po ich konaní, teda v nedeľu v noci. Priebežné výsledky nebudú, pretože v mnohých štátoch sa volí až, alebo aj v nedeľu.

Konečné, oficiálne výsledky, hlasovania Štatistický úrad SR uverejní až po ukončení volieb v tom členskom štáte Európskej únie, ktorého voliči odovzdávajú hlasy ako poslední, čo bude v nedeľu 26. mája o 23:00, spresnila hovorkyňa Štatistického úradu SR Jana Morháčová.

Eurovoľby u nás doteraz charakterizovala nízka volebná účasť. Na posledných voľbách do EP v roku 2014 sa zúčastnilo len 13,05 percenta oprávnených voličov, čo znamená, že možnosť vstúpiť do rozhodovacieho procesu EÚ prostredníctvom volieb vtedy využilo len približne 560-tisíc ľudí.

V roku 2009 prišlo k urnám 19,64 percenta oprávnených voličov a v roku 2004 ich prišlo 16,96 percenta. Vo všetkých troch prípadoch to bolo najmenej zo všetkých členských krajín EÚ.