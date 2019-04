Kto bude mať vyššiu účasť v eurovoľbách? Slovensko, či Česko?

Záujem o eurovoľby od jesene minulého roka mierne vzrástol. „Veľmi nás teší, že na rozdiel od roku 2014 je oveľa väčší záujem,“ povedal pri prezentácií prieskumu Dionýz Hochel, poverený riadením Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Na eurovoľbách v roku 2014 sa na Slovensku zúčastnilo len 13 percent voličov.

Eurobarometer zároveň potvrdil, že Slováci majú k EÚ naďalej pozitívny vzťah. Takmer 80 percent opýtaných si myslí, že z členstva v EÚ má krajina prospech a viac ako polovica považuje členstvo v EÚ za jednoznačne dobrú vec. Ak by bolo referendum o vystúpení Slovenska z EÚ, 69 percent opýtaných by bolo za zotrvanie v únii, za odchod by hlasovalo 11 percent opýtaných. Podiel tých, ktorí by boli rozhodnutí hlasovať za zotrvanie v EÚ, sa pritom od jesene zvýšil o desať percent.

„Zdá sa, že prebiehajúce rokovania o brexite, ktoré pripomínajú nekonečný príbeh, majú skôr odstrašujúci účinok. Vidno, že aj jasne euroskeptické strany, ktoré odmietajú EÚ, zmiernili v týchto voľbách rétoriku. Vieme však, že pozitívny postoj sa automaticky nepreklopí do účasti na eurovoľbách,“ povedala sociologička a riaditeľka Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Oľga Gyarfášová. Nárast pozitívnych postojov k EÚ zaznamenal prieskum nielen na Slovensku, ale aj v iných štátoch EÚ.

Sociologička tiež upozornila na to, že nezáujem o eurovoľby na Slovensku zrejme nesúvisí s neinformova­nosťou. Prieskum totiž ukázal, že takmer 40 opýtaných pozná termín volieb, ktoré budú 25. mája. V tom sa ľudia na Slovensku veľmi nelíšia od priemeru v EÚ. „Líšime sa ale v dôvodoch, prečo sa zúčastniť na eurovoľbách,“ poznamenala Gyarfášová. Slováci totiž v podstatne menšej miere berú účasť na voľbách ako občiansku povinnosť a pravidelne sa zúčastňujú na voľbách. „Vidím tu aspekt, ktorý možno nesúvisí priamo s eurovoľbami, ale pri nich je výraznejší. Mám pocit, že u nás vedomie ísť voliť ako občianskej povinnosti je stále zaťažené povinnosťou z minulosti zúčastniť sa na voľbách, ktoré neboli voľbami. Ľudia u nás akoby si stále užívali právo nejsť voliť. Aktívne občianstvo akoby na Slovensku stále zaostávalo,“ dodala Gyarfášová.

Prieskum, ktorý sa robil koncom februára, tiež ukázal, že Slováci za najdôležitejšie témy v rámci kampane považujú ochranu spotrebiteľov a bezpečnosť potravín, ale aj hospodárstvo a rast. Záujem o tieto témy vzrástol, naopak, mierne poklesol záujem o tému imigrácie. Výrazne však narástol záujem o oblasť ochrany životného prostredia a boj proti zmene klímy. „Sú to témy, ktoré sú dôležité najmä pre mladých ľudí, ale v našom politickom diskurse nie sú dostatočne prítomné. Jedna štúdia environmentálneho think-tanku dokonca vyhodnotila našich europoslancov ako environmentálnych dinosaurov. Je to niečo, čo zatiaľ akoby nezasahovalo do obzorov našich politikov. Pritom nárast dôležitosti tejto témy je zjavný aj z iných výskumov,“ zdôraznila sociologička.

Slovensko bolo v minulých eurovoľbách rekordérom v neúčasti mladých ľudí. Ich účasť však môže ovplyvniť aj to, že Slovensko ako jedna z troch krajín EÚ neumožňuje svojim občanom voliť zo zahraničia. (Okrem Slovenska je to aj ČR a Malta). Na eurovoľbách v zahraničí sa síce môžu zúčastniť tí, ktorí majú v danej krajine trvalý pobyt, mnohí však majú trvalý pobyt na Slovensku. „Takto prichádzame o istú časť voličov a trúfam si povedať, že sú to mladí voliči, ktorí študujú alebo žijú v zahraničí. Mimochodom, Slovensko je po Luxembursku v rámci OECD krajinou s druhým najvyšším podielom mladých ľudí, ktorí študujú v zahraničí,“ dodala Gyarfášová.

Politológ z Univerzity Komenského Pavol Baboš si myslí, že reálna účasť vo voľbách bude zrejme o čosi vyššia ako v minulosti. Nechcel však špekulovať, či prekročí 20-percentnú hranicu. „Sú tu dobré dôvody na to, aby bola účasť vyššia. Neviem, či to bude tých 39 percent, na to by som výplatu nestavil, ale je tu niekoľko dôvodov na vyššiu účasť,“ povedal Baboš. Jedným z dôvodov je aj to, že EÚ ľudia dnes oveľa viac vnímajú ako pred piatimi rokmi. Témy, ktoré sa riešia na úrovni EÚ, sú v mediálnom a verejnom diskurze, ale aj v bežných debatách medzi ľuďmi.

Mesiac pred eurovoľbami Európsky parlament v snahe motivovať ľudí k účasti na voľbách uviedol film s názvom Vyberte si svoju budúcnosť. Film pripravil francúzsky režisér Fréderic Planchon. Diváka filmom sprevádza hlas mladého dievčaťa, ktoré apeluje na zodpovednosť voličov: „Každý z nás tu môže zanechať stopu, no spolu môžeme dokázať omnoho viac. Vyberte si Európu, v ktorej budem vyrastať.“