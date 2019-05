Eurovoľby v Británii: Súboj stúpencov a odporcov brexitu

Nigel Farage je opäť v hre o brexit. Autor: Reuters, SIMON DAWSON

V každom prípade vláda v Londýne tento týždeň uznala, že za tri týždne nestihne to, čo sa jej nepodarilo za uplynulé vyše štyri mesiace – presvedčiť parlament, aby schválil vyrokovanú dohodu o brexite. Brexit bez dohody by bol totiž katastrofou, ktorej sa chce premiérka Theresa Mayová vyhnúť. Či a kedy sa podarí dohodu v parlamente presadiť, je však stále otázne. Nateraz dostal Londýn od EÚ čas do konca októbra, hoci pôvodne mala Británia odísť z EÚ už ku koncu marca. Pre Slovensko účasť Británie na eurovoľbách znamená, že do europarlamentu si Slováci budú síce vyberať 14 poslancov, do europarlamentu však pôjde len 13. Štrnásty nastúpi po brexite, keď Británia nebude členom EÚ.

„Voľby do Európskeho parlamentu sa v Británii uskutočnia 23. mája. Vláda rozhodla, že do tohto dátumu už nezostáva dosť času na dokončenie ratifikácie brexitu,“ uviedol člen vlády David Lidington. Dodal tiež, že vláda by si želala, aby sa noví europoslanci nakoniec funkcií neujali. Europarlament v novom zložení má ustanovujúce zasadnutie 2. júla. Menšinová vláda konzervatívcov teda stále dúfa, že sa jej čoskoro podarí dohodnúť na kompromise s opozičnými labouristami.

Británia si bude voliť 73 europoslancov. A už teraz je jasné, že do Štrasburgu vyšle zástancov brexitu na čele s euroskeptikom Nigelom Farageom, ale aj proeurópskych odporcov brexitu. Kampaň k eurovoľbám, s ktorými sa spočiatku v Británii nerátalo, sa v podstate rozbehla už pred mesiacom, keď Británia získala odklad termínu brexitu pod podmienkou, že sa zúčastní na eurovoľbách. Najmä odporcovia brexitu považujú tieto voľby za ďalšie referendum o brexite. „Je to kľúčová šanca ukázať politikom, čo si myslíme o odchode z EÚ,“ napísal politológ Timothy Garton Ash pre denník Guardian. Proeurópsky zmýšľajúci ľudia by podľa neho v týchto voľbách mali voliť strany, ktoré žiadajú druhé referendum o brexite.

Odporcovia brexitu, ktorí sa mobilizujú na sociálnych sieťach, dúfajú, že ak proeurópske strany získajú viac ako zástancovia brexitu, vládu to prinúti zmeniť stratégiu. O ich hlasy sa však uchádza viacero strán. Už nedávne komunálne voľby v Anglicku ukázali, že brexit výrazne ovplyvňuje rozhodovanie voličov. Najväčšie strany – konzervatívci a labouristi – ktoré sú rozpoltené v postoji k brexitu, utrpeli straty. Naopak, najvýraznejšie sa posilnili strany, ktoré sú jasne proti brexitu – liberálni demokrati a zelení.

V eurovoľbách bude kandidovať aj nová proeurópska strana Change UK. Tú vytvorilo 11 poslancov z radov labouristov aj konzervatívcov, ktorí odmietli lavírovanie svojich strán v postoji k brexitu. Proti brexitu sú aj národné strany Škótska a Walesu.

Na druhej strane stúpencov brexitu aktívne mobilizuje najmä Farage so svojou novou Stranou pre brexit. S predchádzajúcou stranou UKIP a svojou protieurópskou rétorikou v minulých eurovoľbách získal v Británii najviac kresiel a úspešný bude zrejme aj tentoraz. K jeho novej strane sa totiž prikláňajú stúpenci brexitu najmä z radov konzervatívcov, ktorí sú nespokojní s odkladom brexitu. Aj preto sa predpokladá, že v eurovoľbách vládni konzervatívci utrpia veľkú porážku. Podľa prieskumov by vládna strana mohla prísť o polovicu z terajších 19 kresiel v europarlamente, čo zrejme opäť zvýši tlak vnútri strany na odchod Mayovej z postu premiérky.