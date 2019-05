U mladých by v eurovoľbách mali najväčšiu šancu ĽSNS a PS/Spolu, ukázali simulované voľby

U mladých ľudí by vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) mali najväčšiu šancu ĽSNS a PS/Spolu, ktoré by získali zhodne po tri kreslá. Vyplýva to z výsledkov simulovaných Študentských volieb do EP, ktoré sa realizovali začiatkom mája v 204 stredných a dvoch vysokých školách. Zúčastnilo sa na nich 40,62 percenta z takmer 26.000 žiakov a študentov nad 15 rokov, ktorí boli oprávnení voliť.