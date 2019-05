Prieskum: Do Európskeho parlamentu by sa dostalo 10 strán

Optikou volebného potenciálu má najväčšiu podporu Smer, ktorému by dalo hlas 22,5 percenta voličov. S osempercentným odstupom nasleduje SaS s podporou 14,3 %. Ďalšie výsledky sú pomerne tesné. Obyčajní by mohli získať 13,9 percenta hlasov, ĽSNS 13,8, Sme rodina 12,3, PS/Spolu 11,8 percenta. KDH, ktoré sa nedostalo do slovenského parlamentu, by v európskych voľbách mohlo získať 9,9 % voličov, SNS 8,1 %.